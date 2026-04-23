Minsa estudia extender horarios en salud y fortalecer el sistema con inversiones

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó este 23 de abril que la ampliación de horarios en las instalaciones del sistema público de salud requerirá estudios técnicos y financieros antes de su implementación.

Durante una visita al Centro de Salud de Torrijos Carter, el titular indicó que la medida dependerá de factores como la disponibilidad de personal, la capacidad operativa de los centros y los recursos económicos necesarios, con el fin de garantizar una atención eficiente y sostenible.

En ese sentido, explicó que el Ministerio de Salud (Minsa) trabajará en la planificación para definir en qué centros sería viable aplicar horarios extendidos, priorizando las zonas con mayor demanda de servicios.