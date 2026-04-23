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Minsa estudia extender horarios en salud y fortalecer el sistema con inversiones

Sistema de salud podría ampliar horarios con respaldo de nuevas inversiones, según ministro Boyd.
Sistema de salud podría ampliar horarios con respaldo de nuevas inversiones, según ministro Boyd. Cedida
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Emiliana Tuñón
  • 23/04/2026 14:44
El Ministerio de Salud avanza en planes de horarios extendidos y refuerzo de seguridad.

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, informó este 23 de abril que la ampliación de horarios en las instalaciones del sistema público de salud requerirá estudios técnicos y financieros antes de su implementación.

Durante una visita al Centro de Salud de Torrijos Carter, el titular indicó que la medida dependerá de factores como la disponibilidad de personal, la capacidad operativa de los centros y los recursos económicos necesarios, con el fin de garantizar una atención eficiente y sostenible.

En ese sentido, explicó que el Ministerio de Salud (Minsa) trabajará en la planificación para definir en qué centros sería viable aplicar horarios extendidos, priorizando las zonas con mayor demanda de servicios.

Ministro Boyd Galindo detalla seguridad en centros de salud y proyectos millonarios

El Minsa informó que se han reforzado las medidas de seguridad en instalaciones de salud, en coordinación con la Policía Nacional, ante retos como la delincuencia y la presencia de pandillas, especialmente en horarios nocturnos.

En cuanto a temas administrativos, el ministro señaló que se logró un acuerdo de indemnización por 14.9 millones de dólares relacionado con un proyecto inconcluso del hospital oncológico, luego de una reclamación inicial de 72 millones.

Asimismo, adelantó que se proyecta una inversión cercana a los 160 millones de dólares en la región de Azuero, destinada a la construcción y mejora de hospitales, centros de salud y sistemas de agua potable en provincias como Herrera y Los Santos.

Finalmente, respecto a denuncias sobre la falta de insumos en el área de hemodiálisis del Hospital Santo Tomás, aseguró que el centro cuenta con los recursos necesarios y que actualmente se encuentra en proceso de remodelación, con una inversión estimada de 50 millones de balboas.

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