Asamblea da luz verde a ley de atención médica continua

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este martes 20 de enero, en tercer debate, el proyecto de ley que establece el acceso a los servicios de atención en salud las 24 horas del día, los siete días de la semana, en los centros de salud del Ministerio de Salud (Minsa).

La iniciativa, presentada en 2025 por el diputado por la libre postulación Betserai Richards, fue aprobada con 53 votos a favor, dos en contra y ninguna abstención. El proyecto busca ampliar los horarios de atención en los centros de salud, de acuerdo con las condiciones de cada región del país.

De acuerdo con Richards, la norma plantea que en algunos sectores los centros de salud funcionen con horario extendido los fines de semana, de 7:00 a.m. a 7:00 p.m., mientras que en otras áreas podrían operar las 24 horas del día, siempre que la disponibilidad presupuestaria del Minsa y los estudios técnicos así lo permitan.

No obstante, previo a la votación final, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, reiteró su desacuerdo con una extensión generalizada de los horarios de atención. “Esto hay que analizarlo. Un aumento generalizado de la extensión de horarios en los centros de salud, primero, no se necesita y, segundo, dicho aumento debe contar con las partidas presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas”, afirmó el funcionario.

Boyd Galindo señaló que actualmente 120 centros de salud a nivel nacional ya mantienen horarios extendidos, bajo un esquema de atención ajustado a las necesidades específicas de cada región, corregimiento y distrito. A su juicio, este modelo permite responder a la demanda sin comprometer la sostenibilidad financiera del sistema.

El ministro insistió en que la iniciativa es positiva, pero requiere un mayor análisis técnico y presupuestario. “La iniciativa de este proyecto es buena, pero hay que analizarla y ordenarla, de manera que se cuente con el presupuesto necesario para poder cumplirla”, enfatizó.

Durante el primer debate del proyecto de ley, el Ministerio de Salud presentó modificaciones a dos artículos de la propuesta original, principalmente en lo relativo a la extensión de los horarios de atención. Una de las modificaciones planteadas fue al artículo 3, para que sea potestad del Minsa implementar políticas ajustadas a las necesidades de cada región, con el fin de garantizar una prestación adecuada y suficiente de los servicios de salud integral, así como el suministro de medicamentos e insumos, conforme a la normativa sanitaria vigente.

Asimismo, se propuso un ajuste al artículo 4, que establece que los centros de salud, subcentros, policentros, Minsa-Capsi y otras facilidades similares funcionen en horarios determinados por el Ministerio de Salud, de acuerdo con las necesidades poblacionales, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y los recursos presupuestarios de cada región de salud.

Con la aprobación en tercer debate, el proyecto queda a la espera de su eventual sanción u objeción por parte del Órgano Ejecutivo.