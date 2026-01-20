Ministro de Salud: ‘No se necesita extensión al horario de atención’

El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó este martes 20 de enero que “no se necesita” una extensión al horario de atención de los centros de salud.

“Esto hay que analizarlo. Un aumento generalizado de la extensión de horarios en los centros de salud, primero, no se necesita y, segundo, dicho aumento debe contar con las partidas presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF)”, declaró Boyd Galindo.

El ministro pide que se dé un mayor análisis al Proyecto de Ley 19, aprobado en segundo debate en la Asamblea Nacional. De acuerdo al ministro, actualmente se mantiene un horario extendido en 120 centros de salud a nivel nacional, mediante un esquema de atención ajustado a las necesidades de cada región, corregimiento y distrito.

“La iniciativa de este proyecto es buena, pero hay que analizarla y ordenarla, de manera que se cuente con el presupuesto necesario para poder cumplirla”, enfatizó.

Durante el primer debate del Proyecto de Ley 19, el Minsa presentó modificaciones a dos de los artículos del proyecto, principalmente en lo referente a la extensión de horarios en los centros de salud. Una de las modificaciones propuestas por la institución fue al artículo 3 del referido Proyecto de Ley para que fuera potestad del Ministerio de Salud (Minsa) implementar políticas ajustadas a las necesidades de cada región “para

para la adecuada y suficiente prestación de los servicios de salud integral y el suministro de medicamentos e insumos, conforme a lo dispuesto en la normativa sanitaria vigente”.

La otra modificación propuesta fue en el artículo 4, que establece que los centros de salud, subcentros de salud, policentros, MinsaCapsi y otras facilidades similares de salud funcionarán en horarios determinados por el Minsa “de acuerdo con las necesidades poblacionales, la capacidad instalada, la disponibilidad de recurso humano y los recursos presupuestarios de cada región de salud”.