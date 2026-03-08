Donald Trump condiciona la elección del nuevo líder supremo de Irán a su aprobación

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reafirmó este domingo 8 de marzo que la elección del nuevo líder supremo de Irán tendría que contar con su aprobación, y advirtió que el sucesor de Alí Jameneí no “durará mucho tiempo” si no es así.

En una entrevista concedida a la cadena estadounidense ABC, delineó sus planes para intentar alcanzar —si es posible— un entendimiento con Irán, siempre y cuando sea bajo sus propios términos.

“Si no obtiene nuestra aprobación, no va a durar mucho tiempo. Queremos asegurarnos de que no tengamos que volver cada diez años, cuando no haya un presidente como yo que lo vaya a hacer”, agregó.

Las quinielas apuntan a la posibilidad de que Mojtaba Jameneí, hijo de Alí Jameneí, podría ser el próximo líder supremo de Irán.

Sobre la posibilidad de establecer relaciones con algunas figuras del régimen iraní, Trump abrió la puerta a ese escenario en caso de estar involucrado en la elección de un nuevo líder para Irán.

“Hay varios que califican para el puesto”, llegó a decir el mandatario republicano, quien justificó su ofensiva contra Irán lanzada hace una semana junto con Israel, al afirmar que un ataque del régimen era “inminente”.

Trump tampoco descarta desplegar un grupo de fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos para decomisar el uranio enriquecido que tendría Irán.

De acuerdo con el diario The New York Times, el régimen realizó diversas maniobras para custodiar el uranio almacenado en la instalación nuclear de Isfahán, la cual no sufrió daños considerables, a diferencia de la planta de Fordow, ubicada en medio de las montañas iraníes y cuya estructura —junto con la de Natanz— fue aniquilada durante los bombardeos de Estados Unidos en junio de 2025.

A modo de justificación para el lanzamiento de la ofensiva hace una semana, un funcionario de la administración Trump aseguró que Irán ha enriquecido suficiente uranio como para producir material de grado armamentístico en diez días o menos.