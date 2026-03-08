Donald Trump condiciona la elección del nuevo líder supremo de Irán a su aprobación

El presidente de <b>Estados Unidos</b>, <b><a href="/tag/-/meta/donald-trump">Donald Trump</a></b>, reafirmó este domingo 8 de marzo que la elección del nuevo <b>líder supremo de <a href="/tag/-/meta/iran">Irán</a></b> tendría que contar con su aprobación, y advirtió que el sucesor de <b><a href="/tag/-/meta/ali-jamenei">Alí Jameneí</a></b> no 'durará mucho tiempo' si no es así.En una entrevista concedida a la cadena estadounidense <b>ABC</b>, delineó sus planes para intentar alcanzar —si es posible— un <b>entendimiento con Irán</b>, siempre y cuando sea bajo sus propios términos. 'Si no obtiene nuestra aprobación, no va a durar mucho tiempo. Queremos asegurarnos de que no tengamos que volver cada diez años, cuando no haya un presidente como yo que lo vaya a hacer', agregó.Las quinielas apuntan a la posibilidad de que <b>Mojtaba Jameneí</b>, hijo de Alí Jameneí, podría ser el próximo líder supremo de Irán.Sobre la posibilidad de establecer relaciones con algunas figuras del <b>régimen iraní</b>, Trump abrió la puerta a ese escenario en caso de estar involucrado en la elección de un nuevo líder para <b>Irán</b>. 'Hay varios que califican para el puesto', llegó a decir el mandatario republicano, quien justificó su <b>ofensiva contra Irán</b> lanzada hace una semana junto con <b>Israel</b>, al afirmar que un ataque del régimen era 'inminente'.Trump tampoco descarta desplegar un grupo de <b>fuerzas especiales del Ejército de Estados Unidos</b> para decomisar el <b>uranio enriquecido</b> que tendría <b>Irán</b>. De acuerdo con el diario <b>The New York Times</b>, el régimen realizó diversas maniobras para custodiar el uranio almacenado en la instalación nuclear de <b>Isfahán</b>, la cual no sufrió daños considerables, a diferencia de la planta de <b>Fordow</b>, ubicada en medio de las montañas iraníes y cuya estructura —junto con la de <b>Natanz</b>— fue <b>aniquilada durante los bombardeos de Estados Unidos</b> en junio de 2025.A modo de justificación para el lanzamiento de la ofensiva hace una semana, un funcionario de la <b>administración Trump</b> aseguró que <b>Irán ha enriquecido suficiente uranio como para producir material de grado armamentístico en diez días o menos</b>.