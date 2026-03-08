En el Día de la Mujer, empresarios llama a fortalecer la igualdad de oportunidades en Panamá

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE) reiteró la importancia de impulsar una mayor igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres en Panamá, destacando que la participación femenina en los espacios de decisión no solo es una cuestión de justicia social, sino también una pieza clave para el fortalecimiento de la democracia y la competitividad del país.

La presidenta del gremio empresarial, Giulia De Sanctis, señaló que avanzar hacia la paridad de género no debe interpretarse como una confrontación entre hombres y mujeres, sino como un paso necesario para construir una sociedad más equilibrada y próspera.

“La igualdad de oportunidades no es un tema de hombres contra mujeres. Es un tema de sociedad ”, afirmó De Sanctis. “Siempre digo que la humanidad es como un pájaro: necesita sus dos alas para volar. Cuando hombres y mujeres participan plenamente en la toma de decisiones, el país avanza mejor”.

Desde el ámbito empresarial, Panamá cuenta con herramientas que buscan promover el liderazgo femenino. Una de ellas es la Ley 56 de 2017, normativa que impulsa la participación de mujeres en juntas directivas y promueve una mayor diversidad en los órganos de gobierno corporativo. Para APEDE, el cumplimiento de esta ley representa un paso fundamental hacia modelos de gestión más modernos, donde la diversidad en los equipos de liderazgo se traduce en mejores decisiones, mayor innovación y resultados organizacionales más sólidos.

En coherencia con esta visión, el gremio ha promovido durante años la participación de mujeres dentro de su propia estructura institucional, fortaleciendo una cultura basada en el mérito, la diversidad y la igualdad de oportunidades.

De Sanctis también subrayó la necesidad de crear más espacios de acompañamiento para las nuevas generaciones de mujeres profesionales. Programas de mentoría, redes de apoyo y oportunidades reales de liderazgo, dijo, son herramientas esenciales para que el talento femenino pueda desarrollarse plenamente.

“Hoy sabemos que el talento necesita acompañamiento y oportunidades reales para desarrollarse. Las empresas pueden jugar un papel importante creando esos espacios”, añadió.

En esa línea, APEDE reafirmó su compromiso con las iniciativas internacionales que promueven la igualdad de género, como los Principios de Empoderamiento de las Mujeres impulsados por ONU Mujeres y el Pacto Global de las Naciones Unidas, los cuales orientan a las empresas a promover entornos laborales más equitativos y oportunidades de liderazgo para las mujeres.

Sin embargo, el desafío también se refleja en el ámbito político. Según APEDE, Panamá aún enfrenta un rezago importante en la participación femenina en cargos de elección popular. Mientras varios países de América Latina han alcanzado entre el 45% y el 52% de representación femenina en sus parlamentos, en Panamá la cifra apenas se mantiene entre el 21% y el 23%.

De Sanctis advirtió que mecanismos como la llamada “válvula de escape” dentro de las reformas electorales han debilitado la aplicación de la paridad, lo que considera un retroceso en los esfuerzos por garantizar una mayor presencia de mujeres en la vida política del país.

Para el gremio empresarial, ampliar la participación femenina en la economía, las empresas y la política no solo responde a una demanda social histórica, sino que también representa una oportunidad estratégica para el desarrollo nacional.

“Cuando ampliamos las oportunidades para que más mujeres participen en la toma de decisiones, gana la empresa, gana la economía y gana Panamá”, concluyó la presidenta de APEDE.