‘Somos pareja’: Maricel de Mulino explica por qué acompaña al presidente en sus viajes

En el marco del Día Internacional de la Mujer, la primera dama de Panamá, Maricel de Mulino, participó en el programa Debate Abierto, donde reflexionó sobre el papel de la mujer en la sociedad y detalló parte de la labor social que impulsa desde el despacho de la Primera Dama.

Durante la entrevista, Mulino destacó que el trabajo de las mujeres ha sido históricamente determinante para la sociedad, especialmente dentro del hogar.

“El principal trabajo de la mujer en nuestra sociedad ha sido formar personas en el contexto del hogar. Es un trabajo no remunerado, pero el más costoso de todos”, afirmó.

Mujer, madre y profesional

Mulino compartió su propia experiencia como mujer trabajadora, recordando que comenzó a trabajar desde joven mientras estudiaba por las noches y que continuó desarrollándose profesionalmente incluso después de formar una familia.

Según explicó, su experiencia equilibrando trabajo, estudio y maternidad es precisamente lo que hoy le permite comprender mejor los desafíos que enfrentan muchas mujeres.

“Las mujeres tenemos que capacitarnos, trabajar y también cuidar a la familia. Sí se puede hacer”, sostuvo.

La primera dama también resaltó que cada vez más mujeres panameñas se preparan académicamente y lideran proyectos profesionales y empresariales.

Programas sociales que impulsa desde la Presidencia

Desde el despacho de la Primera Dama, Mulino impulsa varios programas enfocados en salud, educación y apoyo comunitario.

Uno de los principales es “Amor sobre ruedas”, un programa de atención médica móvil que lleva servicios a comunidades del interior del país.

“Cuando salimos queremos atender a todos: a los niños, a las mujeres, a los adultos mayores y también a las mascotas”, explicó.

El rol de acompañar al presidente en sus viajes: “Somos pareja”

Durante la conversación también explicó por qué suele acompañar al presidente José Raúl Mulino en algunas giras oficiales.

”Somos pareja y lo correcto es viajar juntos, inclusive cuando trabajaba como abogado yo siempre lo acompañé y para mí eso es normal para cualquier misión que él tenga”, expresó.

Según dijo, estos recorridos le permiten conocer de primera mano las necesidades de las comunidades y coordinar apoyos sociales desde su despacho.

Un mensaje en el Día de la Mujer

En su mensaje final, la primera dama insistió en que el progreso de las mujeres depende de la educación, la preparación y el trabajo, destacando que cada vez más panameñas asumen roles de liderazgo en la sociedad.

“Las mujeres nos estamos preparando más, somos emprendedoras por naturaleza y cada vez tenemos más responsabilidades en nuestras familias y en el país”, concluyó.