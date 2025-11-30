Despacho de la Primera Dama impacta en la calidad de vida de la población necesitada

Tanto en programas institucionales como a través de la Asociación Pro Obras de Beneficencia, el Despacho de la Primera Dama ha apoyado desde jornadas médicas, hasta programas educativos y campañas de sensibilización sobre el abuso infantil, así como programas de recreación para la niñez y toda la familia y la construcción o reparación de albergues infantiles y escuelas en áreas remotas. Su campo de acción no se ha limitado a una problemática o a una región específica del país. Para la primera dama, Maricel Cohen de Mulino, es importante apoyar a quien solicite el apoyo y se demuestre que se pueda ofrecer la debida solución. “El despacho trabaja en programas que son institucionales, que ya vienen desde hace mucho tiempo y los han trabajado primeras damas anteriores y están dentro de un presupuesto que nos da la Presidencia como una secretaría de asuntos comunitarios”, explica la primera dama. En otros casos, a través de la Asociación Pro Obras de Beneficencia, se gestionan fondos otorgados por la sociedad civil y la empresa privada para financiar los proyectos que llegan a través de solicitudes al despacho.

Amor sobre Ruedas y Ver y oír

Con estos presupuestos se realizan programas como ‘Amor sobre Ruedas’ y un programa nuevo que se llama ‘Ver y oír’, sobre salud visual y auditiva. El programa Amor sobre Ruedas es una clínica móvil que llega a comunidades rurales, áreas suburbanas y lugares de difícil acceso. “Dependiendo del personal que tengamos disponible, que el Ministerio de Salud nos provee, podemos ofrecer diferentes servicios. Por ejemplo, siempre tenemos las mamografías, que son unos de los cupos que primero se acaban cuando se anuncia la jornada”, explica Cohen de Mulino. “Generalmente nos quedamos dos días en cada pueblito para ir atendiendo a las personas. En ese tiempo se pueden hacer unas 60 mamografías al día. Por eso nos quedamos dos días en los lugares, para poder captar la mayoría de la gente”, cuenta. Hay un máximo de cupos para estos estudios, ya que el equipo se recalienta y debe descansar. La clínica móvil atenderá por varios días en poblados de un área cercana y la semana siguiente se le dará el mantenimiento necesario. Se aprovechan esos días para procesar todos los exámenes que se realicen y luego se le da seguimiento a las personas atendidas en el centro de salud más cercano. Además de mamografías, los ultrasonidos y electrocardiogramas tienen una alta demanda. Hasta octubre de 2025 se han logrado realizar 46,300 exámenes especializados en las 10 provincias del país. Unas 27 mil personas han sido impactadas por este programa. “En algunas ocasiones se colocan implantes anticonceptivos o hacemos vacunación y la mayoría de las veces contamos con personal del Ministerio de Salud que nos apoya”, comenta la primera dama. Ver y oír es un programa que pretende mejorar la salud visual y auditiva mediante actividades de prevención, promoción y asistencia y rehabilitación, principalmente a la población estudiantil de las escuelas públicas a nivel preescolar, primaria y premedia, así como adultos mayores. “Hasta este momento hemos impactado a más de 14,000 personas, con exámenes visuales y auditivos y se han entregado unos 3,000 lentes, completamente gratuitos. Las personas que no ven bien, ahí nos llevamos la receta, se les hace lentes y después se regresa para entregárselos. Igual con los oídos, si se necesita audífonos, nosotros regresamos con la receta que se necesita y se le pone sus audífonos. Es un impacto muy grande”, asegura.

Bodegas

El despacho maneja igualmente, ya sean alimentos, medicamentos o algunos insumos para mantener los programas corrientes, así como las donaciones que se reciben en bodega. Esta bodega ayuda a responder cuando algunas poblaciones sufren por desastres naturales o algún incidente. “Estamos preparados para poder impactar allá, pedimos donaciones, por ejemplo de tanque de gas, agua..., con este programa se ha impactado en este año a 45,000 personas”. El presupuesto del Estado cubre el mantenimiento y corte de hierba del Parque Omar. El resto de las actividades que desarrolla el despacho se realizan a través de las donaciones a través de la Fundación Pro Obras de Beneficencia, así como del apoyo de diversas instituciones públicas.

Brillando juntos e Inadeh Azul

La campaña Brillando juntos, realizada en abril, para sensibilizar sobre el trastorno del espectro autista, se ha transformado en un proyecto mucho más amplio. Con el apoyo del Inadeh se proyecta crear un espacio donde los jóvenes que tengan algún tipo de trastorno del espectro autista puedan recibir preparación académica y práctica. “Algunos de estos niños sí pueden entrar en una universidad, pero hay otros que no. Entonces, ¿Cómo hacemos para que tengan un diploma y puedan quizás tener un empleo? Vamos a hacer un Inadeh Azul, donde se le dará instrucción, pero después que ellos se gradúan, en lo que nosotros veamos que ellos pueden realizar, vamos a montarles un shopping center en el que podrán practicar”, detalla. “El primer Inadeh Azul se va a ubicar en Coclé, ya tenemos el terreno gracias a una donación de la familia Araúz. Y vamos a llamar a empresas privadas a que nos pongan los lugares, ya sea una farmacia, ya sea un supermercado, para que ellos se puedan entrenar y en un futuro puedan entrar a trabajar con más seguridad en aquello que ellos ya practicaron y de lo que se graduaron”. La Primera Dama ya está gestionando la donación de un terreno en Chiriquí para que haya un Inadeh Azul también en esa provincia. Para la población de adultos mayores, el despacho ha avanzado en la transformación de la antigua nunciatura apostólica (Paitilla), en un centro de bienestar e inclusión para adultos mayores. El centro contaría con programas de actividad física, prevención, capacitación digital y empleo, además de dar formación a cuidadores. “Estamos pidiendo un préstamo no reembolsable, nos hemos demorado porque se piden muchas cosas y la tramitología es grande. Nos lo echan para atrás y volvemos para adelante, pero lo vamos a lograr. ¿Por qué queremos hacer eso? para poder replicarlo, porque lo que quisiéramos es que en cada provincia, al menos, tuviéramos una Casa de los Buenos Días para los adultos mayores. Ese es nuestro sueño, estamos en la lucha y lo vamos a tener”, asegura. “La idea es ir ayudando. No es que yo me quiero enfocar en una sola cosa, ni que yo quiera dejar un legado de una u otra cosa. Hay que ayudar donde se necesita”, afirma.

Otros programas

Cohen de Mulino apoya a través de su despacho al programa de rescate de alimentos, “es una fundación que ya está establecida, pero quiero impulsarlo como parte del despacho porque son las cosas que podemos ir dejando y ojalá todos pudiéramos contagiarnos, ayudarnos y hacerlo como lo queremos hacer; que las alcaldías se enamoren de esto, que con los representantes pudiéramos trabajar juntos, mucho más, para poder lograr más cosas”. En cuanto a la salud mental, se está trabajando en la construcción de una sala especializada para jóvenes de 15 a 17 años en condición de vulnerabilidad, en el Hospital San Miguel Arcángel. “Quisiéramos hacer más. Creo que voy a conseguir otro terreno para poder impactar en el área de La Chorrera, donde también hay temas de salud mental, sobre todo para los jóvenes hasta los 17 años que no tienen a dónde ir cuando tienen problemas de depresión”, menciona. También está el programa de Tilo, campaña educativa y de sensibilización que busca prevenir el abuso infantil y promover entornos protectores. “Ya entramos al Ministerio de Educación con la ministra Molinar a quien le encantó el programa, el cortometraje nos ganó premios afuera y vamos con más”.

Un balance a la fecha