Con 53 votos a favor, Asamblea da luz verde a ley de atención médica continua

El pleno de la Asamblea Nacional aprobó la noche de este martes 20 de enero el proyecto de ley No. 19, proyecto de ley, que establece el acceso a los servicios de atención en salud de manera extendida en todo el país.

La norma, que fue aprobada por 53 votos a favor, 2 en contra y 0 abstenciones fue propuesta por el diputado por la libre postulación Betzerai Richards en 2025.

Richards destacó que la ley busca que en los centros de salud del Ministerio de Salud se establezca un horario extendido, en algunos sectores, los fines de semana, de 7 de la mañana a 7 de la noche, y en otros sectores del país 24 horas al día, si la disposición presupuestaria de la entidad y los estudios que se realizan así lo determinen.

Antes de la aprobación en tercer debate de la norma el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, afirmó que “no se necesita” una extensión al horario de atención de los centros de salud.

“Esto hay que analizarlo. Un aumento generalizado de la extensión de horarios en los centros de salud, primero, no se necesita y, segundo, dicho aumento debe contar con las partidas presupuestarias del Ministerio de Economía y Finanzas”, declaró Boyd Galindo.

De acuerdo con Boyd Galindo, actualmente se mantiene un horario extendido en 120 centros de salud.

El funcionario recordó que ese horario extendido se logra mediante un esquema de atención ajustado a las necesidades de cada región, corregimiento y distrito.