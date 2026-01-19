Qué propone el proyecto de ley que busca ampliar la atención en los centros de salud de Panamá

El Proyecto de Ley No. 19 de 2025, propuesto por el diputado Betserai Richards, establece la implementación de horarios extendidos en los centros de salud de de Panamá, como parte de una estrategia para fortalecer la atención primaria y garantizar el derecho a la salud.

La propuesta plantea que hospitales, centros de salud, subcentros, policentros y MINSA-CAPSI ajusten sus horarios de funcionamiento de acuerdo con las necesidades de cada región, la capacidad instalada, la disponibilidad de personal médico y los recursos presupuestarios asignados.

Uno de los ejes centrales del proyecto es que cada región de salud cuente, al menos, con una instalación de atención primaria con horario extendido, con el fin de facilitar el acceso a servicios básicos, especialmente fuera del horario laboral regular.

El texto establece que, de lunes a viernes, los centros deberán contar con el personal médico, administrativo y de apoyo necesario para garantizar una atención adecuada. En el caso de los fines de semana, se deberá asegurar como mínimo la prestación de servicios médicos esenciales, sin perjuicio de que se amplíe la oferta según la planificación regional.

Además, la iniciativa dispone que el Ministerio de Salud (Minsa) defina, por región, la operación de al menos un centro de atención de segundo nivel que funcione de manera continua las 24 horas, con una distribución territorial que permita el acceso oportuno de la población.

El proyecto también contempla la coordinación entre el Minsa y la Caja de Seguro Social (CSS) para el cumplimiento de sus objetivos, así como la garantía de los recursos necesarios dentro del Presupuesto General del Estado para la prestación de los servicios y el suministro de medicamentos e insumos.

Asimismo, promueve la participación de la comunidad en la planificación y evaluación de los programas de salud, y plantea la inclusión prioritaria de médicos egresados que deban realizar su internado como parte del fortalecimiento del sistema público.

La iniciativa se encuentra actualmente en segundo debate en la Asamblea Nacional y, de ser aprobada, entraría en vigencia a partir del período fiscal siguiente a su promulgación en la Gaceta Oficial.