Panamá: Aprueban en segundo debate proyecto de ley que amplía el horario de atención en centros de salud

<a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/betserai-richards" target="_blank"><b>El diputado de la Asamblea Nacional</b> </a><b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/betserai-richards" target="_blank">Betserai Richards</a></b> presentó el <b>Proyecto de Ley No. 19</b>, que busca establecer <b>horarios extendidos y atención médica continua</b> en centros de salud de la República de Panamá, con el objetivo de garantizar el acceso oportuno y permanente a los servicios básicos de salud.La iniciativa legislativa plantea como propósito central que el Estado cumpla su función esencial de <b>velar por la salud de la población en todo el territorio nacional</b>, asegurando la promoción, protección, conservación, restitución y rehabilitación de la salud, especialmente en comunidades donde la atención médica es limitada fuera del horario regular.Entre los objetivos específicos del proyecto se encuentran el <b>fortalecimiento de hospitales, centros y subcentros de salud</b>, la mejora de la capacidad de atención por regiones sanitarias y la prestación de <b>atención médica integral y permanente</b>, ajustada a la cantidad de habitantes de cada región. Además, se contempla la <b>participación de la comunidad y la consulta ciudadana</b> en la planificación y evaluación de los servicios de salud.El proyecto establece que el <b><a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud" target="_blank">Ministerio de Salud (Minsa)</a></b> será el encargado de definir los horarios de funcionamiento de los centros de atención primaria —incluidos policentros y MINSA CAPSI— de acuerdo con las necesidades poblacionales, la capacidad instalada, la disponibilidad de personal y los recursos presupuestarios. No obstante, la norma obliga a que <b>en cada región de salud exista al menos una instalación con horarios extendidos</b>.Asimismo, dispone que durante la semana se cuente con el personal médico, administrativo y de apoyo necesario, mientras que los fines de semana se garantice, como mínimo, la atención médica básica. Para los centros de segundo nivel, el proyecto plantea que <b>al menos uno por región opere las 24 horas</b>, con el fin de asegurar acceso oportuno en casos de urgencia.La iniciativa también contempla la <b>coordinación entre el <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/minsa-ministerio-de-salud" target="_blank">Minsa</a> y la <a rel="noopener noreferrer" href="https://www.laestrella.com.pa/tag/-/meta/css-caja-de-seguro-social" target="_blank">Caja de Seguro Social</a></b>, así como la obligación del Órgano Ejecutivo de garantizar las <b>asignaciones presupuestarias necesarias</b> para su implementación. La ley entraría en vigencia en el período fiscal siguiente a su promulgación, una vez reglamentada por el Ejecutivo.