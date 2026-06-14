Piotr Cywiński: ‘El Holocausto fue un punto de inflexión que cambió el mundo’

Porque el Holocausto fue un punto de inflexión en la historia.No fue simplemente un acontecimiento más. Es muy difícil comprender la Europa actual —y en muchos aspectos el mundo actual— sin entender el Holocausto.Después cambiaron demasiadas cosas: la cultura, la política, el derecho, las relaciones internacionales, la teología y la vida pública.Si una persona de hoy apareciera repentinamente en la década de 1930, sentiría que ha llegado a un mundo completamente diferente.Hay acontecimientos que transforman la historia de manera fundamental. El Holocausto fue uno de ellos, especialmente para el mundo democrático occidental.