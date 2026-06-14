¿Dónde está el dinero? El millonario presupuesto del Meduca sigue siendo un misterio

Datos presupuestarios del Meduca, obtenidos por este diario mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, revelan que <b>la institución ha tenido disponibles hasta abril $542,7 millones</b>,<b> para proyectos de infraestructura educativa que benefician a 153,054 estudiantes en todo el país</b>.De los fondos asignados a infraestructura, <b>el 36% corresponde a proyectos que permanecen en ejecución, mientras que el 13,3% se ha destinado a obras ya finalizadas</b>.Y nuevamente la contradicción, para abril según el MEF el Meduca ejecutó $67 millones de los $1,463 millones en inversión, como se indicó previamente.Sin embargo, <b>la inversión en obras y mejoramiento de la infraestructura escolar representa apenas una pequeña parte del gasto total de la entidad</b>, señala también el informe de Unicef.De acuerdo con la entidad internacional, <b>solo el 5% de los recursos del ministerio se destina a infraestructura</b>, incluyendo la construcción de nuevos edificios, rehabilitación de escuelas, instalaciones deportivas y otras mejoras físicas. <b>En contraste, el 75% del presupuesto se concentra en servicios personales, como salarios, sobresueldos y remuneraciones de docentes</b> y demás funcionarios del sector educativo.Una de las realidades que demuestra esto dentro del sistema educativo panameño es el alquiler de instalaciones debido al desmejoramiento de los centros escolares, <b>impidiendo que 10,215 alumnos den clases en sus colegios y tengan que ser reubicados en plazas e incluso centros comerciales</b>.De acuerdo al Meduca, un total de 11 colegios en el país se encuentran actualmente en esta situación, al estar en proceso de mejora de su infraestructura. <b>El costo de los alquileres que paga el Meduca debido al deterioro de los planteles asciende a $2,6 millones.</b>