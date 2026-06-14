¿Dónde está el dinero? El millonario presupuesto del Meduca sigue siendo un misterio

Escuelas con graves problemas de infraestructura, estudiantes reubicados en centros comerciales y alumnos que esperan mejores condiciones para aprender contrastan con una pregunta que sigue sin respuesta: ¿con cuánto dinero cuenta realmente el Ministerio de Educación (Meduca) para atender estas necesidades? Aunque el Meduca figura entre las instituciones con mayor presupuesto del Estado para inversión, con $1,501 millones asignados por ley, modificados a $1,463 millones, y el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) reporta una ejecución de 1,5% de este presupuesto al cierre de febrero, aún no existe claridad sobre el monto disponible para desarrollar proyectos y programas porque la información entre ambas entidades se contradice. La incertidumbre se produce en un contexto en el que Panamá continúa destinando a educación una proporción de recursos inferior al gasto total del Estado y ni siquiera llega al 7% del Producto Interno Bruto (PIB), establecido por ley. Según explicó a La Estrella de Panamá la directora de Finanzas del Meduca, Antonia Pérez, la institución opera con asignaciones mensuales sujetas a las recaudaciones que recibe el Estado a través del MEF, explicó en una pasada entrevista a este medio. Las declaraciones de la funcionaria publicadas en el reportaje “Sin dinero para ejecutar, Meduca tiene en papel un presupuesto robusto”, publicado el pasado 4 de mayo, revelan que del presupuesto de inversión únicamente $400 millones corresponden a fondos que pueden destinarse directamente a iniciativas como nutrición escolar, desarrollo educativo y otros programas prioritarios.

Lo restante forma parte de los recursos contemplados en la Ley 362 de 2023, que estableció una asignación equivalente al 7% del PIB para educación. “Esos montos están divididos en diferentes mensualizaciones y trabajamos con esa distribución”, señaló Pérez. En consecuencia, aunque el MEF reporta que el Meduca ha ejecutado $23 millones de su presupuesto de inversión a febrero, sigue sin conocerse cuánto del monto total estará efectivamente disponible para financiar obras, proyectos y programas durante el resto del año. Otro detalle es que el presupuesto del Meduca a abril, el dato más reciente que reporta la Dirección de Presupuesto de la Nación del MEF, cita que los fondos para inversión fueron disminuidos a $1,463 millones, y según la cartera educativa no se enteran cuando le retiran los fondos. Es por ello que desde el mes de abril, La Decana ha solicitado una explicación al MEF para comprender y explicar el mecanismo de asignación de recursos con diversas interrogantes cómo ¿de qué manera se le asigna los fondos del presupuesto de inversiones al Meduca para su ejecución, es mensual, bimensual, trimestral, de qué depende?, ¿Cuál es el procedimiento y de qué manera se efectúan estas transferencias de fondos, el procedimiento de los traslados?, entre otras interrogantes. No obstante, hasta la fecha la entidad y su titular, Felipe Chapman, no han respondido a las consultas. Además del cuestionario mediante el equipo de prensa, este medio también contactó a los dos viceministros Eida Gabriela Sáiz de Economía y Fausto Fernández, de Finanzas, quienes designaron a otros funcionarios, pero, como se dijo, la consulta fue infructuosa. Asimismo, se intentó actualizar el dato de ejecución del Meduca, consultando a la entidad, pero no fue posible.

Educación fuera de las prioridades

Aunque Panamá ostenta el PIB per cápita más alto de América Latina, la inversión pública en educación sigue siendo reducida cuando se compara con el tamaño de su economía y con el gasto total del Estado. Así lo advierte el ‘Análisis del Gasto Educativo en Panamá (2020-2024)’, publicado por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), de marzo de este año. Según el estudio, el gasto educativo representó apenas el 3,1% del PIB en 2024, una cifra muy distante del 7% establecido por ley. Para Unicef, esta brecha responde principalmente a la baja ejecución de los recursos presupuestados para el sector. Las cifras lo reflejan: aunque el presupuesto vigente para educación en 2024 ascendió a $5,491 millones —equivalente al 6,4% del PIB—, el desembolso efectivo fue de solo $2,655 millones, lo que redujo la participación real de la inversión educativa al 3,1% de la economía nacional, señala el reporte de naciones unidas. Esta realidad trasciende a los alumnos que dan clases en planteles temporales y otros que asisten cada día a escuelas con techos deteriorados, instalaciones en mal estado o espacios que requieren reparaciones urgentes. Mientras que en las regiones más apartadas del país, las escuelas rancho continúan formando parte del paisaje educativo, recordando una deuda histórica que aún permanece sin saldar. El panorama para 2025 planteaba un escenario más favorable, al menos sobre el papel. Hasta junio, el presupuesto vigente para educación y cultura alcanzaba los $5,434 millones, una suma que supera ampliamente el gasto ejecutado durante el año anterior. De haberse concretado en su totalidad, la inversión en el sector podría aumentar 2,8 puntos porcentuales del PIB respecto a 2024, pero al final, los registros del portal Gestión Transparente del MEF muestran que en 2025 la inversión ejecutada en todo el sector educativo -lo que incluye escuelas, universidades y otros entes de formación -sólo alcanzó $3,317 millones.

¿Cómo ha sido la ejecución del Meduca?

Datos presupuestarios del Meduca, obtenidos por este diario mediante la Ley de Transparencia y Acceso a la Información, revelan que la institución ha tenido disponibles hasta abril $542,7 millones, para proyectos de infraestructura educativa que benefician a 153,054 estudiantes en todo el país. De los fondos asignados a infraestructura, el 36% corresponde a proyectos que permanecen en ejecución, mientras que el 13,3% se ha destinado a obras ya finalizadas. Y nuevamente la contradicción, para abril según el MEF el Meduca ejecutó $67 millones de los $1,463 millones en inversión, como se indicó previamente. Sin embargo, la inversión en obras y mejoramiento de la infraestructura escolar representa apenas una pequeña parte del gasto total de la entidad, señala también el informe de Unicef. De acuerdo con la entidad internacional, solo el 5% de los recursos del ministerio se destina a infraestructura, incluyendo la construcción de nuevos edificios, rehabilitación de escuelas, instalaciones deportivas y otras mejoras físicas. En contraste, el 75% del presupuesto se concentra en servicios personales, como salarios, sobresueldos y remuneraciones de docentes y demás funcionarios del sector educativo. Una de las realidades que demuestra esto dentro del sistema educativo panameño es el alquiler de instalaciones debido al desmejoramiento de los centros escolares, impidiendo que 10,215 alumnos den clases en sus colegios y tengan que ser reubicados en plazas e incluso centros comerciales. De acuerdo al Meduca, un total de 11 colegios en el país se encuentran actualmente en esta situación, al estar en proceso de mejora de su infraestructura. El costo de los alquileres que paga el Meduca debido al deterioro de los planteles asciende a $2,6 millones.

Infraestructura a cargo del FECE