Buque de bandera panameña y operado por Corea del Sur sufre explosión en Ormuz; tripulación sale ilesa

Un buque operado por la naviera surcoreana HMM sufrió una explosión seguida de un incendio mientras se encontraba en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. El incidente no dejó víctimas, según confirmaron autoridades.

De acuerdo con reportes oficiales, la explosión se registró la noche del lunes cuando la embarcación estaba anclada en las cercanías de aguas de Emiratos Árabes Unidos.

A bordo se encontraban 24 tripulantes, entre ellos ciudadanos surcoreanos y de otras nacionalidades, quienes resultaron ilesos.

Tras la detonación, se produjo un incendio que obligó a activar los protocolos de emergencia. Las autoridades marítimas y la empresa operadora iniciaron de inmediato las labores de control de la situación, mientras se evalúan los daños en el buque.

Hasta el momento, la causa del incidente no ha sido determinada. Las autoridades de Corea del Sur informaron que se mantiene abierta una investigación para establecer si se trató de un fallo técnico o de un posible ataque, en un contexto marcado por el aumento de tensiones en la región.

El estrecho de Ormuz es considerado un punto clave para el comercio energético global, ya que por esta vía transita una parte significativa del petróleo que se comercializa en el mundo.

En los últimos meses, la zona ha sido escenario de incidentes y advertencias relacionadas con la seguridad marítima, en medio de la escalada de tensiones entre actores regionales e internacionales.

Aunque el hecho no dejó heridos ni fallecidos, el suceso vuelve a poner el foco en la vulnerabilidad de las rutas marítimas en una de las áreas más sensibles para el comercio internacional.