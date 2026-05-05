Asalto en la avenida Balboa reaviva preocupación por la seguridad en Panamá

En la noche del pasado lunes 4 de mayo, alrededor de las 7:00 p.m., una cámara de seguridad captó el momento en que una pareja fue víctima de un robo en las inmediaciones de la avenida Balboa, una de las principales vías de la ciudad de Panamá.

En el video, que circula en redes sociales, se observa cómo tres personas interceptan a las víctimas, las arrojan al suelo y las despojan de sus pertenencias, en un hecho que ha generado alarma entre ciudadanos que frecuentan esta zona por su alto tráfico vehicular y peatonal.

Una alarma que azota al país

Este nuevo incidente se suma a una serie de recientes hechos de violencia que han elevado la percepción de inseguridad en el país, como el asesinato de un agente policial y la ejecución de un ciudadano extranjero en plena vía pública, además de constantes reportes de enfrentamientos entre pandillas.

En ese contexto, en una entrevista exclusiva concedida a La Estrella de Panamá, el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, reconoció el complejo panorama que enfrenta el país en materia de criminalidad.

“Panamá no es el Panamá de hace 10, 20 o 30 años. No le podemos seguir vendiendo al panameño de a pie que nosotros vivimos en una sociedad bonita y perfecta. Tenemos que cuidarnos ”, advirtió el ministro, al tiempo que señaló que más del 76% de los homicidios registrados en los primeros meses del año están vinculados a miembros de bandas criminales.

El ministro señaló que es necesario un relanzamiento de operaciones en distintos lugares focalizados tales como Colón, San Miguelito, Panamá Norte, Chilibre, Alcalde Díaz y el área este de la ciudad capital que implica Don Bosco, Pedregal, Pacora y la 24 de Diciembre.

Como respuesta, el Gobierno impulsa el denominado Plan Firmeza, una estrategia que articula a los distintos estamentos de seguridad del Estado, incluyendo la Policía Nacional, el Servicio Nacional Aeronaval, el Servicio Nacional de Fronteras y el Servicio Nacional de Migración, con el objetivo de combatir las estructuras criminales.

El reciente asalto en avenida Balboa se suma a la percepción de inseguridad que manifiesta la ciudadanía, incluso en áreas consideradas céntricas o de alto perfil, lo que refuerza el llamado de las autoridades a la colaboración ciudadana mediante la denuncia de actividades sospechosas.

“Lo importante aquí es la colaboración de la ciudadanía en denunciar delitos” dijo.