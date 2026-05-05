Propina sugerida no es obligatoria, advierte Acodeco

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que la propina es voluntaria y no obligatoria, incluso si aparece incluida en la factura de un establecimiento.

La entidad explicó que esta disposición está contemplada en la Ley 45 de 2007, específicamente en su artículo 56 sobre información de precios, modificado por la Ley 34 de 2 de agosto de 2016. En ese sentido, si un restaurante incorpora la propina dentro del total de la cuenta, el cliente tiene el derecho de decidir si la paga o no.

Según explicó Jaime Guzmán, jefe del Departamento de Investigación de Acodeco, el porcentaje de propina no está regulado. Señaló que, aunque algunos establecimientos sugieren entre el 10% y el 30%, la práctica más común es proponer un 10%. “El agente económico puede sugerir la propina, pero su pago no es obligatorio”, recalcó.

“El monto queda a criterio del consumidor, quien puede definirlo según la calidad del servicio, la atención recibida y su nivel de satisfacción”, recalcó Acodeco.

La entidad indicó que muchas de las denuncias se originan cuando la factura no detalla claramente el consumo y la propina sugerida, lo que genera confusión en los clientes.

Finalmente, recordó que los consumidores pueden presentar denuncias a través del 311 de Atención Ciudadana o mediante su página web, adjuntando evidencia como la factura donde se refleje el cobro.