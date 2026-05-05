Las 5 noticias que debes leer hoy | 5 de mayo

Bioetanol en Panamá: piden frenar la “politiquería” tras suspensión del debate

El diputado Jorge Herrera pidió bajar el tono político luego de que la Asamblea suspendiera la discusión del proyecto sobre bioetanol.

La iniciativa, que busca regular el uso del aditivo en combustibles, quedó en pausa para un análisis más amplio, en medio de cuestionamientos, choques entre bancadas y dudas sobre sus impactos económicos y técnicos.

Explosión en buque en Ormuz: tripulación sale ilesa

Un barco de bandera panameña operado por Corea del Sur sufrió una explosión en el estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más sensibles del mundo.

A pesar del incidente, no se reportaron víctimas, lo que evitó una tragedia mayor en una zona clave para el comercio energético global.

Caso Lili Pink: defensa de los Abadi niega delitos

La defensa de la familia Abadi rechazó las acusaciones en el caso Lili Pink y aseguró que no existen pruebas de delitos.

Mientras tanto, el proceso avanza en Colombia y se espera la eventual imputación formal, en un expediente que sigue generando atención mediática y empresarial.

Asalto en avenida Balboa enciende alarmas de seguridad

Un violento asalto en plena avenida Balboa reavivó la preocupación ciudadana por la seguridad en la capital. El hecho, ocurrido en una de las zonas más transitadas y exclusivas, vuelve a poner presión sobre las autoridades ante el aumento de robos y percepción de inseguridad.

México envejece: el 23% de la población supera los 50 años

México enfrenta un cambio demográfico clave: casi una cuarta parte de su población tiene más de 50 años. Este fenómeno impulsa la llamada “economía silver”, un mercado enfocado en adultos mayores que promete transformar sectores como salud, consumo y servicios en los próximos años.