Meryl Streep le dice ‘no’ a la Met Gala 2026 en pleno furor por El diablo viste a la moda 2

Aunque muchos pensaron que su ausencia estaba ligada a la controversia del evento o incluso a su apretada agenda, la realidad es mucho más directa:la actriz simplemente nunca ha querido ir.Según su equipo, Streep ha sido invitada durante años, pero la Met Gala <i><b>'nunca ha sido su ambiente'</b></i> .Sí, así de claro: ni siquiera el evento de moda más exclusivo del planeta ha logrado convencerla.<b>Ironía total: reina de la moda... fuera del evento más fashion</b>La decisión sorprende y mucho porque llega justo cuando la actriz vuelve a dominar el universo fashion con su icónico papel de Miranda Priestly en The Devil Wears Prada 2.- Está en plena promoción global- Apareció en portada de Vogue- Se metió de lleno en el mundo fashionY aun así... no pisa la alfombra más importante de la moda.<b>¿Hubo polémica detrás?</b>Aunque circularon versiones sobre un posible rechazo por la presencia de figuras como Jeff Bezos en la gala, esas teorías no están confirmadas.La explicación oficial sigue siendo la misma: Streep nunca ha estado interesada en asistir .<b>Una ausencia que pesa (y mucho)</b>La Met Gala 2026 tuvo varias bajas importantes, pero la de Streep es especialmente llamativa porque:Es una leyenda viva de HollywoodEstá más vigente que nuncaY su personaje está ligado directamente al poder en la modaAun así, decidió mantenerse fiel a su estilo: discreta, selectiva y fuera del espectáculo mediático.