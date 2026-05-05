Meryl Streep le dice ‘no’ a la Met Gala 2026 en pleno furor por El diablo viste a la moda 2

Aunque muchos pensaron que su ausencia estaba ligada a la controversia del evento o incluso a su apretada agenda, la realidad es mucho más directa:la actriz simplemente nunca ha querido ir.

Según su equipo, Streep ha sido invitada durante años, pero la Met Gala “nunca ha sido su ambiente” .Sí, así de claro: ni siquiera el evento de moda más exclusivo del planeta ha logrado convencerla.

Ironía total: reina de la moda... fuera del evento más fashion

La decisión sorprende y mucho porque llega justo cuando la actriz vuelve a dominar el universo fashion con su icónico papel de Miranda Priestly en The Devil Wears Prada 2.

- Está en plena promoción global

- Apareció en portada de Vogue

- Se metió de lleno en el mundo fashion

Y aun así... no pisa la alfombra más importante de la moda.

¿Hubo polémica detrás?

Aunque circularon versiones sobre un posible rechazo por la presencia de figuras como Jeff Bezos en la gala, esas teorías no están confirmadas.

La explicación oficial sigue siendo la misma: Streep nunca ha estado interesada en asistir .

Una ausencia que pesa (y mucho)

La Met Gala 2026 tuvo varias bajas importantes, pero la de Streep es especialmente llamativa porque:

Es una leyenda viva de Hollywood

Está más vigente que nunca

Y su personaje está ligado directamente al poder en la moda

Aun así, decidió mantenerse fiel a su estilo: discreta, selectiva y fuera del espectáculo mediático.