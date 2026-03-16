Karol G en ‘armadura y Anya Taylor-Joy en total black: así fue la fiesta secreta tras los Óscar

La celebración, considerada una de las fiestas más exclusivas del cine, tuvo lugar en Los Ángeles tras la ceremonia de los Oscar y reunió a los ganadores, nominados y celebridades del momento en una noche marcada por la moda, la música y el espectáculo.

En esta edición de 2026, el evento reunió a estrellas de Hollywood, supermodelos, cantantes y figuras de la cultura pop que aprovecharon la ocasión para mostrar un segundo vestuario, muchas veces más audaz que el de la propia alfombra roja de la gala.

Y como cada año, el after party de Vanity Fair se convirtió en el epicentro del glamour, las celebridades y los looks más atrevidos de la noche.

Cuando termina la ceremonia de los premios Oscar, la verdadera fiesta apenas comienza.

Karol G sorprende con una “armadura” futurista

Una de las apariciones que más comentarios generó fue la de Karol G, quien apostó por un look totalmente fuera de lo convencional.

La cantante colombiana apareció en la fiesta con un estilismo que evocaba una armadura metálica futurista, confirmando su transformación estética y su intención de dominar también las alfombras internacionales.

Su presencia en el evento consolidó el momento global que vive la artista latina, que cada vez aparece con más fuerza en los eventos más exclusivos de Hollywood.

Anya Taylor-Joy roba miradas con un look sensual

La actriz Anya Taylor-Joy también protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche. Para la fiesta, optó por un mameluco negro transparente acompañado de un impresionante collar con diamante de 16 quilates y otras piezas de joyería de alto lujo.

El conjunto combinó sensualidad y sofisticación, confirmando el estilo elegante y teatral que caracteriza a la actriz, quien ha sido una de las figuras más fotografiadas de la temporada de premios.

Kardashian y las supermodelos dominan la fiesta

Como era de esperarse, el clan Kardashian-Jenner no pasó desapercibido.

Kim Kardashian apostó por un ajustado vestido dorado que resaltó su figura y que ella misma calificó como uno de sus mejores looks.

Mientras tanto, Kylie Jenner llegó acompañada del actor Timothée Chalamet y cambió su vestido de la ceremonia por un diseño negro con cuentas y cola de plumas, convirtiendo la alfombra del after party en una auténtica pasarela.

En el evento también destacaron figuras como Bella Hadid, Kendall Jenner, Dua Lipa y Rita Ora, quienes optaron por diseños de casas de moda como Prada, Chanel y Schiaparelli.