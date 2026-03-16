Karol G en ‘armadura y Anya Taylor-Joy en total black: así fue la fiesta secreta tras los Óscar

<b>Karol G sorprende con una 'armadura' futurista</b>Una de las apariciones que más comentarios generó fue la de Karol G, quien apostó por un look totalmente fuera de lo convencional.La cantante colombiana apareció en la fiesta con un estilismo que evocaba una armadura metálica futurista, confirmando su transformación estética y su intención de dominar también las alfombras internacionales.Su presencia en el evento consolidó el momento global que vive la artista latina, que cada vez aparece con más fuerza en los eventos más exclusivos de Hollywood.<b>Anya Taylor-Joy roba miradas con un look sensual</b>La actriz Anya Taylor-Joy también protagonizó uno de los momentos más comentados de la noche. Para la fiesta, optó por un mameluco negro transparente acompañado de un impresionante collar con diamante de 16 quilates y otras piezas de joyería de alto lujo.El conjunto combinó sensualidad y sofisticación, confirmando el estilo elegante y teatral que caracteriza a la actriz, quien ha sido una de las figuras más fotografiadas de la temporada de premios.<b>Kardashian y las supermodelos dominan la fiesta</b>Como era de esperarse, el clan Kardashian-Jenner no pasó desapercibido.Kim Kardashian apostó por un ajustado vestido dorado que resaltó su figura y que ella misma calificó como uno de sus mejores looks.Mientras tanto, Kylie Jenner llegó acompañada del actor Timothée Chalamet y cambió su vestido de la ceremonia por un diseño negro con cuentas y cola de plumas, convirtiendo la alfombra del after party en una auténtica pasarela.En el evento también destacaron figuras como Bella Hadid, Kendall Jenner, Dua Lipa y Rita Ora, quienes optaron por diseños de casas de moda como Prada, Chanel y Schiaparelli.