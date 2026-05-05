Ejecutivo veta reforma que cambiaba garantías al consumidor

Sobre este punto, el Ejecutivo sostuvo que la redacción podía afectar el principio de responsabilidad solidaria ya reconocido en la Ley 45 vigente. La Presidencia señaló que actualmente el consumidor puede reclamar tanto al proveedor como al fabricante, importador o intermediarios de la cadena comercial. Según el veto, declarar la obligación del proveedor como 'personal, exclusiva e intransferible' podía limitar esa estructura de responsabilidad compartida.La reforma también replanteaba el artículo 46 sobre obligaciones del proveedor en materia de garantía. El nuevo texto establecía que, cuando productos mecánicos, eléctricos, electrónicos, electromecánicos, mobiliarios u otros bienes similares presentaran defectos durante el periodo de garantía, el proveedor tendría tres opciones: reparar el bien, sustituirlo o devolver íntegramente el dinero pagado.<b>El proyecto fijaba un máximo de 15 días calendario para realizar la reparación o sustitución desde la presentación formal del reclamo y la entrega</b> del equipo, aunque contemplaba excepciones cuando la naturaleza técnica del producto requiriera un plazo mayor debidamente justificado.En este punto, <b>el Ejecutivo observó que la expresión 'naturaleza técnica del bien' dejaba márgenes amplios de interpretación y otorgaba discrecionalidad al proveedor sin establecer parámetros objetivos claros.</b> La nota de veto advirtió que esto podía afectar la seguridad jurídica en la aplicación de la norma.