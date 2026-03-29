Fedebeis suspende jugadores tras riña en partido Los Santos vs Veraguas

El abogado Mario Luis Delgado, defensor del pelotero veragüense Juan Aizprúa, se pronunció desde las instalaciones del Ministerio Público en Las Tablas. <i><b>'Se le ha acusado en redes sociales e incluso en el Ministerio Público por cometer un delito contra la vida. Es muy importante dejar en claro que esta situación no se compadece con la verdad'</b></i>, afirmó.Delgado presentó el testimonio del pelotero Javier Reina, quien sufrió una fractura doble en la mano derecha durante los hechos. Según la defensa, los videos muestran ángulos distintos: en uno se observa a Aizprúa golpeando la malla con el bate para separar a dos personas, mientras que en otro se aprecia el impacto sobre Reina.El abogado también destacó que Reina ingresó a las gradas para defender a su padre, un adulto mayor de 62 años, quien presuntamente estaba siendo agredido por un pelotero de Los Santos.<i><b>'Ya existe una denuncia penal presentada en contra del pelotero de Los Santos por agresión a un adulto mayor', </b></i>puntualizó.Javier ReinaReina relató que en medio de la riña intentó cubrirse de los golpes y, en ese momento, fue impactado en la mano derecha por el bate de Aizprúa. <i><b>'Es muy importante dejar en claro que existen diferentes ángulos en los videos que muestran lo ocurrido'</b></i>, señaló, insistiendo en que la situación debe analizarse con objetividad.