Justicia falla a favor del Consejo Municipal en conflicto con Paitilla

El <b>Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá</b> asestó un revés jurídico a la <b>Asociación Soy Paitilla</b>, al rechazar por improcedente una solicitud de aclaración dentro del proceso de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto contra el <b><a href="/tag/-/meta/consejo-municipal-de-panama">Consejo Municipal de Panamá</a></b>.La decisión, consignada en el <b>Edicto N.° 528 - CPC-EJE. 30452026</b>, confirma el rechazo <i>'de plano'</i> a la petición del apoderado judicial de la asociación vecinal. El litigio buscaba dejar sin efecto el <b>Acuerdo N.° 270 del 23 de septiembre de 2025</b>, emitido por la cámara edilicia capitalina.Tras la resolución, el tribunal —integrado por los magistrados Carlos I. Pizarro H., Guimara Aparicio y Melina Elisa Robinson Oro— ordenó el archivo definitivo del expediente.