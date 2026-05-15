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Justicia falla a favor del Consejo Municipal en conflicto con Paitilla

El Edicto N.° 528 confirma la decisión judicial sobre el Amparo de Garantías contra el Consejo Municipal.
El Edicto N.° 528 confirma la decisión judicial sobre el Amparo de Garantías contra el Consejo Municipal. Archivo
Por
Mileika Lasso
  • 15/05/2026 18:48
Justicia falla a favor del Consejo Municipal en conflicto con Paitilla. La asociación cuenta con un mes para retirar sus pruebas antes de que sean destruidas

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá asestó un revés jurídico a la Asociación Soy Paitilla, al rechazar por improcedente una solicitud de aclaración dentro del proceso de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto contra el Consejo Municipal de Panamá.

La decisión, consignada en el Edicto N.° 528 - CPC-EJE. 30452026, confirma el rechazo “de plano” a la petición del apoderado judicial de la asociación vecinal. El litigio buscaba dejar sin efecto el Acuerdo N.° 270 del 23 de septiembre de 2025, emitido por la cámara edilicia capitalina.

Tras la resolución, el tribunal —integrado por los magistrados Carlos I. Pizarro H., Guimara Aparicio y Melina Elisa Robinson Oro— ordenó el archivo definitivo del expediente.

Plazo para pruebas

La instancia judicial otorgó un término de un mes a la parte accionante para el retiro de las pruebas documentales presentadas durante el proceso. El fallo advierte de forma taxativa que, de no cumplir con este retiro en el tiempo estipulado, “se procederá con su destrucción”.

El edicto de notificación se fijó el viernes 15 de mayo de 2026 a las 4:00 p.m., por un término de cinco días hábiles, tras haber sido firmado originalmente el pasado 13 de mayo.

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