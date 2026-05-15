Justicia falla a favor del Consejo Municipal en conflicto con Paitilla

El Primer Tribunal Superior del Primer Distrito Judicial de Panamá asestó un revés jurídico a la Asociación Soy Paitilla, al rechazar por improcedente una solicitud de aclaración dentro del proceso de Amparo de Garantías Constitucionales interpuesto contra el Consejo Municipal de Panamá.

La decisión, consignada en el Edicto N.° 528 - CPC-EJE. 30452026, confirma el rechazo “de plano” a la petición del apoderado judicial de la asociación vecinal. El litigio buscaba dejar sin efecto el Acuerdo N.° 270 del 23 de septiembre de 2025, emitido por la cámara edilicia capitalina.

Tras la resolución, el tribunal —integrado por los magistrados Carlos I. Pizarro H., Guimara Aparicio y Melina Elisa Robinson Oro— ordenó el archivo definitivo del expediente.