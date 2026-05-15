Las 5 noticias que debes leer hoy | 15 de mayo

¿Te cobraron propina obligatoria? Esto es lo que debes saber para recuperar tu dinero

La Acodeco recordó que las propinas en Panamá son voluntarias y ningún comercio puede imponerlas automáticamente al consumidor. Si el cargo fue incluido sin autorización, los clientes pueden presentar un reclamo y solicitar la devolución del dinero.

Laura Fernández rompe diálogo comercial regular con Panamá y aumenta la tensión

La decisión eleva las tensiones dentro de la relación comercial entre Panamá y Costa Rica, en medio de diferencias relacionadas con restricciones y medidas aplicadas a productos entre ambos países.

Revelan posible causa de explosión bajo el Puente de las Américas

Las investigaciones preliminares apuntan a posibles incumplimientos de normas de seguridad durante operaciones con combustible, una situación que ahora es analizada por las autoridades para determinar responsabilidades.

María Corina Machado sostendrá encuentros con la diáspora y oposición venezolana en Panamá

La dirigente venezolana tiene previsto reunirse con miembros de la diáspora y sectores opositores durante actividades programadas en Panamá, en un contexto de seguimiento regional a la situación política de Venezuela.

Alerta en los Caipi: activan medidas urgentes por riesgo de sarampión en Panamá

Las autoridades reforzaron protocolos de prevención y vigilancia en los centros infantiles tras la alerta epidemiológica, con el objetivo de proteger a niños y reducir riesgos de contagio.