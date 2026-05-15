¿Te cobraron la propina obligatoria? Así puedes recuperar tu dinero

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) reiteró que los consumidores afectados por cobros obligatorios o irregulares de propinas en restaurantes y comercios pueden recuperar su dinero. Para hacer efectiva la devolución, los ciudadanos deben presentar la factura fiscal y formalizar la denuncia ante la institución.

El administrador de la Acodeco, Ramón Abadi Balid, advirtió que un gran número de personas desiste de denunciar estas situaciones debido a que consideran bajos los montos cobrados. De acuerdo con el funcionario, estas cifras oscilan generalmente entre $2 y $3, o se presentan como pequeños porcentajes añadidos a la cuenta final.

A pesar del mínimo impacto aparente por transacción, Abadi Balid destacó que ningún cobro irregular es insignificante cuando se trata de proteger los derechos del consumidor. El jefe de la entidad regulatoria fue enfático en la normativa que rige al comercio local.

“La propina es voluntaria y ningún establecimiento puede obligar al consumidor a pagarla”, enfatizó Abadi Balid.

El administrador explicó que los comercios que incurran en estas prácticas pueden enfrentar sanciones económicas por incumplir las normas de protección al consumidor.

La institución recordó que esta disposición se encuentra contemplada en el artículo 56 de la Ley 45 de 2007, modificada por la Ley 34 de 2016. Dicho marco jurídico establece que, aunque el concepto de propina aparezca reflejado en la cuenta, el cliente tiene el derecho exclusivo de decidir si efectúa el pago o no.

Respecto al porcentaje sugerido por los comercios, que oscila entre el 10% y el 30%, la normativa panameña no establece una regulación específica. No obstante, la Acodeco advirtió que los establecimientos generan confusión al entregar documentos no fiscales con la propina incluida, sin diferenciar claramente el costo del consumo del monto opcional.

Para reportar estas irregularidades, la Acodeco mantiene habilitado su Sistema de Información y Denuncia Institucional (Sindi) mediante la línea de WhatsApp y Telegram 6330-3333, así como en las cuentas de redes sociales AcodecoPma. La institución recomendó a los afectados adjuntar una fotografía de la factura como evidencia del cobro indebido.

Finalmente, Abadi Bali hizo un llamado a los consumidores a denunciar cualquier irregularidad relacionada con cobros indebidos, y reiteró que cada reporte formalizado ayuda a frenar los abusos en el mercado y fortalece las buenas prácticas comerciales en el país.