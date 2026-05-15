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Marco Rubio rompe el silencio tras polémica por su vestimenta: ‘Él me copió porque ya yo lo tenía’

El outfit de Marco Rubio desata comparaciones con Nicolás Maduro.
El outfit de Marco Rubio desata comparaciones con Nicolás Maduro.
Por
Emiliana Tuñón
  • 15/05/2026 14:45
Marco Rubio aseguró que no buscaba enviar ningún mensaje político con el conjunto deportivo que utilizó y que terminó convirtiéndose en tendencia en internet.

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio salió al paso de los comentarios generados en redes sociales tras difundirse una fotografía en la que aparece usando un conjunto deportivo gris de Nike durante un viaje oficial junto al presidente Donald Trump rumbo a China.

La imagen provocó múltiples comparaciones con el atuendo de la misma marca y color, similar al modelo Nike Tech Fleece que utilizó el expresidente venezolano Nicolás Maduro cuando fue fotografiado bajo custodia estadounidense luego de su captura a inicios de año.

La polémica aumentó después de que funcionarios de la Casa Blanca hicieran comentarios en redes sociales sobre el parecido entre ambos conjuntos deportivos, lo que convirtió el tema en tendencia digital.

Ante la viralización de la fotografía, Rubio aseguró que no existía ningún mensaje político detrás de su vestimenta y afirmó, en tono jocoso, que Maduro fue quien “lo copió”.

Marco Rubio rompe el silencio sobre outfit comparado con Maduro

Durante una entrevista desde Pekín, Rubio aseguró que no pensó en Maduro al momento de utilizar la vestimenta y reaccionó con humor ante las comparaciones que inundaron las redes sociales.

“¿Sabes qué? Él me copió porque yo ya lo tenía. Es decir, no sé cuándo compró el suyo”, comentó el funcionario estadounidense.

Rubio insistió en que no existía ningún mensaje político detrás de la elección del atuendo y explicó que simplemente se trataba de un conjunto deportivo cómodo.

“La conclusión es que es un conjunto deportivo, que es cómodo. No había ningún mensaje. Ni siquiera sabía que me estaban tomando la foto”, agregó.

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