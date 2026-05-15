Marco Rubio rompe el silencio tras polémica por su vestimenta: ‘Él me copió porque ya yo lo tenía’

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio salió al paso de los comentarios generados en redes sociales tras difundirse una fotografía en la que aparece usando un conjunto deportivo gris de Nike durante un viaje oficial junto al presidente Donald Trump rumbo a China.

La imagen provocó múltiples comparaciones con el atuendo de la misma marca y color, similar al modelo Nike Tech Fleece que utilizó el expresidente venezolano Nicolás Maduro cuando fue fotografiado bajo custodia estadounidense luego de su captura a inicios de año.

La polémica aumentó después de que funcionarios de la Casa Blanca hicieran comentarios en redes sociales sobre el parecido entre ambos conjuntos deportivos, lo que convirtió el tema en tendencia digital.

Ante la viralización de la fotografía, Rubio aseguró que no existía ningún mensaje político detrás de su vestimenta y afirmó, en tono jocoso, que Maduro fue quien “lo copió”.