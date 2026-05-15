Panamá y Estados Unidos fortalecen vigilancia epidemiológica en el Canal ante riesgos biológicos

La seguridad del Canal de Panamá ya no se limita únicamente a amenazas militares o conflictos geopolíticos. Ahora, el foco también apunta a los riesgos biológicos capaces de paralizar economías, alterar cadenas logísticas y poner en peligro la estabilidad mundial. Bajo esa visión, Panamá y Estados Unidos reforzaron su cooperación en materia de biovigilancia durante la Conferencia Regional de Biovigilancia enfocada en la vía interoceánica, un encuentro que reunió autoridades gubernamentales, expertos sanitarios y organismos internacionales para fortalecer la capacidad de respuesta frente a posibles amenazas epidemiológicas. La actividad fue copatrocinada por el Despacho de la Primera Dama de Panamá y el Comando Sur de Estados Unidos, en conjunto con el Instituto de Salud Global de la Universidad de Miami.

Canal de Panamá bajo vigilancia sanitaria internacional

Durante el evento, el canciller Javier Martínez-Acha sostuvo que el Canal representa mucho más que una ruta comercial estratégica, ya que diariamente conecta embarcaciones procedentes de múltiples regiones del mundo, lo que también incrementa el riesgo de movilización de microorganismos, vectores y enfermedades. El diplomático advirtió que las amenazas modernas no solo llegan mediante guerras o crisis políticas, sino también a través de agentes invisibles capaces de generar impactos globales, como quedó demostrado durante la pandemia de covid-19. Según explicó, la biovigilancia moderna requiere integrar laboratorios, puertos, aeropuertos, hospitales, sistemas migratorios y plataformas de inteligencia de datos dentro de una red de prevención temprana orientada a detectar y contener riesgos sanitarios.

De acuerdo con la Embajada de Estados Unidos en Panamá, las amenazas biológicas incluyen patógenos, enfermedades y vectores que pueden afectar gravemente a la población y comprometer la resiliencia de los países. Entre los principales ejemplos mencionados se encuentran la malaria, el dengue y la fiebre amarilla, enfermedades que históricamente han tenido impacto en la región y que continúan representando riesgos para la salud pública y la operación segura de infraestructuras estratégicas. La sede diplomática señaló que la cooperación bilateral busca fortalecer los sistemas de alerta temprana, el intercambio de información y la coordinación entre agencias de salud y seguridad de ambos países.