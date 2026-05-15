Panamá y Estados Unidos fortalecen vigilancia epidemiológica en el Canal ante riesgos biológicos

La conferencia también contó con la participación del embajador estadounidense <b>Kevin Cabrera</b>, la primera dama <b>Maricel Cohen de Mulino </b>y el ministro de Salud, <b>Fernando Boyd Galindo</b>.Las autoridades coincidieron en que <b>las alianzas internacionales evolucionan hacia nuevos modelos de cooperación enfocados en prevención epidemiológica, inteligencia sanitaria y estabilidad humana</b>.En ese contexto, <b>Panamá apuesta por convertirse en un centro regional de vigilancia epidemiológica</b> gracias a su posición geográfica, conectividad logística y capacidad de articulación internacional.Además, el encuentro recordó la histórica colaboración entre <b>Panamá </b>y <b>Estados Unidos</b> durante la construcción del Canal, cuando el médico <b>William Gorgas</b> lideró campañas contra la malaria y la fiebre amarilla, consideradas determinantes para completar la obra.<b>Martínez-Acha</b> reiteró que proteger sanitariamente el Canal podría convertirse en una de las responsabilidades estratégicas más importantes del siglo XXI y aseguró que <b>Panamá </b>está preparado para asumir ese reto junto a sus aliados internacionales.