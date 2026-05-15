Restaurantes no podrán cobrar más si clientes sustituyen soda por agua en combos

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su Departamento de Nutrición, expresó su respaldo a las iniciativas legislativas dirigidas a promover hábitos de alimentación en el país, entre ellas la obligación para los restaurantes de comida rápida de ofrecer agua embotellada como alternativa a las bebidas azucaradas en los combos.

La declaración del Minsa se produce luego de la entrada en vigencia de la Ley No. 523, la cual obliga a los restaurantes de comida rápida a ofrecer agua embotellada con registro sanitario como sustituto de refrescos, sodas u otras bebidas azucaradas dentro de los combos, sin costo adicional para el consumidor.

Esta norma fue publicada recientemente en la Gaceta Oficial y establece que el precio del combo deberá mantenerse aunque el cliente opte por agua en lugar de bebidas azucaradas.

La entidad señaló que estas medidas representan estrategias orientadas a la salud pública de la población panameña, aunque advirtió que la regulación del consumo de azúcar en los menús comerciales es solo una parte de un proceso más amplio.

La nutricionista del Minsa, Nilka López, indicó que sustituir bebidas azucaradas por agua no convierte automáticamente estos menús en opciones saludables.

“Esto no hace un combo saludable como tal, recordemos que el combo también tiene el componente de la hamburguesa y las papitas, que suelen tener altos contenidos de nutrientes críticos como grasas y sodio”, explicó.

López detalló que una sola porción de refrescos o bebidas energéticas puede contener entre cuatro y seis cucharadas de azúcar, lo que incrementa el riesgo de desarrollar enfermedades crónicas no transmisibles.

Además, relacionó el consumo excesivo de azúcar con el aumento de casos de diabetes e hipertensión en el país e instó a la población a revisar el contenido de los productos que consume.

La especialista también reiteró la importancia de mantener una hidratación constante debido a las condiciones climáticas de Panamá.

“En nuestro país, que tiene un clima muy caliente, es necesario que se consuma agua durante todo el día, independientemente de que tengamos o no sed”, manifestó.

Agregó que la sensación de sed ocurre cuando el organismo ya presenta bajos niveles de agua.