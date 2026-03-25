¿Te pueden dar agua del grifo en los combos? Lo que realmente dice el proyecto de ley No. 498 en Panamá

La nueva ley sobre bebidas en combos de comida rápida en Panamá ha generado una pregunta que ya está en boca de muchos: ¿los restaurantes podrán dar agua del grifo en lugar de sodas o bebidas comerciales?

La respuesta no es tan simple como parece.

Lo que sí obliga la ley

El proyecto de ley establece que todos los comercios de comida rápida deberán ofrecer agua como opción dentro de los combos, sin costo adicional para el consumidor.

Esta medida busca reducir el consumo de bebidas azucaradas y promover hábitos más saludables entre la población.

El detalle clave: ¿qué tipo de agua?

Aquí es donde entra la duda que ha generado debate.

La ley no menciona directamente el término “agua de grifo”.

Sin embargo, sí deja claro un punto fundamental:

El agua debe cumplir con normas de calidad del Ministerio de Salud, ya sea potable filtrada o embotellada.

Esto significa que no cualquier agua puede ser ofrecida.

Entonces... ¿puede ser agua del grifo?

Sí, pero con condiciones.

En la práctica, los comercios podrían ofrecer agua proveniente del grifo, siempre que:

- Sea potable

- Esté filtrada o tratada

- Cumpla con estándares sanitarios

Es decir, no se trata simplemente de servir agua directamente del grifo, sino de garantizar que sea segura para el consumo.

Lo que no dice la ley

El texto no obliga a los comercios a dar agua embotellada, lo que abre la puerta a que muchos opten por sistemas de filtración como alternativa más económica.

Tampoco prohíbe expresamente el uso de agua de grifo, lo que deja margen de interpretación y posibles ajustes en la reglamentación futura.

Un tema que puede generar polémica

Aunque el objetivo de la ley es claro, promover opciones saludables, el tipo de agua que se ofrecerá podría convertirse en un punto de debate entre consumidores y comercios.

Para algunos, será una oportunidad de elegir una opción gratuita y más sana. Para otros, podría generar dudas sobre la calidad del agua servida.