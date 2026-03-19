Asamblea aprueba ley que reemplaza bebidas azucaradas por agua en los combos de comida

Panamá da un paso clave hacia hábitos más saludables. El pleno de la Asamblea Nacional aprobó en tercer debate, con 40 votos a favor, el proyecto de ley 498, una iniciativa que permitirá a los consumidores sustituir las bebidas azucaradas por agua en los combos de comida rápida sin pagar cargos adicionales.

La iniciativa, que ahora queda a la espera de sanción del presidente de la República, impacta directamente a restaurantes de comida rápida y franquicias, donde tradicionalmente los combos incluyen sodas u otras bebidas con alto contenido de azúcar.

El proyecto introduce un cambio concreto en la forma en que se comercializan los combos: el cliente podrá elegir agua como alternativa a bebidas azucaradas, no se podrá cobrar un costo adicional por hacer el cambio, la opción deberá estar disponible en los puntos de venta de comida rápida. Esta disposición busca incentivar decisiones más saludables sin afectar el bolsillo de los consumidores..

La aprobación en tercer debate se da en medio de crecientes preocupaciones por enfermedades asociadas al consumo excesivo de azúcar, como la obesidad, la diabetes y otros padecimientos crónicos.

Con esta ley, Panamá se suma a tendencias internacionales que promueven la reducción del consumo de bebidas azucaradas, especialmente en entornos donde predominan las comidas rápidas.

“Es una propuesta de promoción de bebidas saludables con el objetivo de combatir enfermedades crónicas, como la obesidad y diabetes tipo 2, previniendo enfermedades no transmisibles”, señala una nota de prensa de la Asamblea.

El diputado Ernesto Cedeño, proponente de la iniciativa legislativa, indicó, durante el debate, que en el país existen locales y restaurantes de comidas rápidas que otorgan la opción de agua sin costo adicional.

De acuerdo con datos, en Panamá las estadísticas demuestran que más del 70% de los adultos padecen sobrepeso y obesidad, situación de salud que mantiene una alta incidencia e incrementa una alta prevalencia de diabetes tipo 2. Este problema social, afecta, en la actualidad, un aproximado del 12.4% a un 14.4% de la población adulta, convirtiéndonos en uno de los países con mayor tendencia en Latinoamérica, señala nota de la Asamblea.