Las 5 noticias que marcan la tarde en Panamá y el mundo | 19 de marzo

Panamá exige más a la Unión Europea

El canciller Javier Martínez-Acha lanzó un mensaje directo a la Unión Europea: Panamá espera mayor compromiso y acciones concretas, especialmente en temas financieros y de cooperación internacional.

El pronunciamiento se da en un contexto donde el país busca reforzar su imagen global y salir de listas discriminatorias, elevando el tono diplomático en defensa de su sistema económico.

Agua gratis en combos: cambio que impactará tu consumo

La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto que obliga a ofrecer agua sin costo adicional en combos de comida rápida.

La medida busca fomentar hábitos más saludables frente al alto consumo de bebidas azucaradas, uno de los factores asociados a enfermedades como diabetes y obesidad.

De entrar en vigencia, todos los comercios deberán incluir esta opción en sus menús, marcando un cambio directo en la forma en que los panameños consumen alimentos fuera de casa.

Acodeco contra telefónicas: hoy es el día clave

La Autoridad de Protección al Consumidor (Acodeco) enfrenta una fecha decisiva: si no presenta una demanda, podría caerse la suspensión del aumento en tarifas móviles.

Actualmente, el alza en planes prepago y pospago está congelada mientras se investiga una posible práctica monopolística.

Esto pone en juego el costo del servicio para miles de usuarios en Panamá.

Licitación eléctrica: 71 empresas compiten

El proceso de modernización del sistema eléctrico avanza con 71 propuestas en competencia, una cifra que refleja alto interés en el sector energético.

La adjudicación está prevista para el 5 de mayo y será clave para definir el futuro del suministro eléctrico, la estabilidad del sistema y posibles impactos en tarifas.

EE. UU. evalúa levantar sanciones al petróleo iraní

En el plano internacional, Estados Unidos analiza flexibilizar sanciones al petróleo iraní, incluso en medio de tensiones con Teherán.

La posible medida tendría un fuerte impacto global: podría alterar los precios del crudo, influir en mercados energéticos y cambiar el equilibrio geopolítico en un momento de alta incertidumbre.