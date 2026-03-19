Las 5 noticias que marcan la tarde en Panamá y el mundo | 19 de marzo

<b>Panamá exige más a la Unión Europea</b>El canciller Javier Martínez-Acha lanzó un mensaje directo a la Unión Europea: Panamá espera mayor compromiso y acciones concretas, especialmente en temas financieros y de cooperación internacional.El pronunciamiento se da en un contexto donde el país busca reforzar su imagen global y salir de listas discriminatorias, elevando el tono diplomático en defensa de su sistema económico.<b>Agua gratis en combos: cambio que impactará tu consumo</b>La Asamblea Nacional aprobó en tercer debate el proyecto que obliga a ofrecer agua sin costo adicional en combos de comida rápida.La medida busca fomentar hábitos más saludables frente al alto consumo de bebidas azucaradas, uno de los factores asociados a enfermedades como diabetes y obesidad.De entrar en vigencia, todos los comercios deberán incluir esta opción en sus menús, marcando un cambio directo en la forma en que los panameños consumen alimentos fuera de casa.<b>Acodeco contra telefónicas: hoy es el día clave</b>La Autoridad de Protección al Consumidor (Acodeco) enfrenta una fecha decisiva: si no presenta una demanda, podría caerse la suspensión del aumento en tarifas móviles.Actualmente, el alza en planes prepago y pospago está congelada mientras se investiga una posible práctica monopolística.Esto pone en juego el costo del servicio para miles de usuarios en Panamá.<b>Licitación eléctrica: 71 empresas compiten</b>El proceso de modernización del sistema eléctrico avanza con 71 propuestas en competencia, una cifra que refleja alto interés en el sector energético.La adjudicación está prevista para el 5 de mayo y será clave para definir el futuro del suministro eléctrico, la estabilidad del sistema y posibles impactos en tarifas.<b>EE. UU. evalúa levantar sanciones al petróleo iraní</b>En el plano internacional, Estados Unidos analiza flexibilizar sanciones al petróleo iraní, incluso en medio de tensiones con Teherán.La posible medida tendría un fuerte impacto global: podría alterar los precios del crudo, influir en mercados energéticos y cambiar el equilibrio geopolítico en un momento de alta incertidumbre.