Panamá rechaza listas discriminatorias y se posiciona como aliado clave de la UE

En el marco del foro, representantes de la Unión Europea anunciaron una inversión de <b>$1,200 millones hasta 2027</b>, destinada principalmente a proyectos de infraestructura en Centroamérica, con énfasis en <b>energía renovable y sostenibilidad</b>.La embajadora de la Unión Europea en Panamá, <b>Izabela Matusz</b>, destacó que existe una visión compartida entre ambas regiones basada en la confianza, el respeto mutuo y la promoción de una economía verde.Asimismo, expresó optimismo sobre el fortalecimiento de un entorno favorable para la inversión, la transferencia tecnológica y el desarrollo sostenible.