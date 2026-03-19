Panamá rechaza listas discriminatorias y se posiciona como aliado clave de la UE

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha Vázquez, afirmó que Panamá no debe figurar en ninguna lista discriminatoria, al inaugurar el Foro Unión Europea–Centroamérica 2026, celebrado en el país. “Panamá no merece estar en ninguna lista discriminatoria, de ningún bloque, de ninguna organización, de ningún país, en ninguna”, expresó el canciller, al tiempo que sostuvo que el único lugar que le corresponde al país dentro de la Unión Europea es “la lista de los amigos”. El diplomático también agradeció a los países europeos que han respaldado los esfuerzos panameños por salir de estos listados, en medio de un contexto internacional complejo.

Panamá y Centroamérica, aliados estratégicos

Durante su intervención, Martínez-Acha destacó el valor del encuentro birregional, que reúne a representantes de Europa y Centroamérica para fortalecer la cooperación en distintos sectores. “Somos un aliado fiable para Europa, Centroamérica lo es”, afirmó, al subrayar que la relación entre ambas regiones se basa en valores compartidos como la transparencia, el respeto al derecho internacional y la colaboración mutua. El canciller también resaltó el rol de Panamá en el comercio marítimo global, señalando que el país contribuye a su transparencia y funcionamiento, incluso en escenarios de tensión geopolítica.

Inversión europea y desarrollo sostenible

En el marco del foro, representantes de la Unión Europea anunciaron una inversión de $1,200 millones hasta 2027, destinada principalmente a proyectos de infraestructura en Centroamérica, con énfasis en energía renovable y sostenibilidad. La embajadora de la Unión Europea en Panamá, Izabela Matusz, destacó que existe una visión compartida entre ambas regiones basada en la confianza, el respeto mutuo y la promoción de una economía verde. Asimismo, expresó optimismo sobre el fortalecimiento de un entorno favorable para la inversión, la transferencia tecnológica y el desarrollo sostenible.

Agenda centrada en integración y competitividad

El foro abordó durante su primera jornada temas clave como la infraestructura ferroviaria, logística sostenible, corredores marítimos verdes, movilidad limpia, integración energética y cooperación tecnológica. Para el segundo día, se prevé que las discusiones se centren en el impacto económico del acuerdo de asociación entre la Unión Europea y Centroamérica, así como en la facilitación del comercio, la competitividad regional y el papel del sector privado.

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