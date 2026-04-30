Mulino evalúa candidatos para la Fiscalía Electoral

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que se encuentra evaluando posibles candidatos para ocupar el cargo de Fiscal General Electoral, vacante desde la muerte de Dilio Arcia, cuyo periodo debía extenderse hasta el 31 de diciembre de 2028, a pocos meses de las elecciones generales de 2029.

Durante declaraciones públicas, el mandatario reconoció que una de las tareas más complejas de su administración es la designación de funcionarios para cargos de alto perfil institucional y aseguró que todavía no conversa formalmente con posibles aspirantes.

“Una de las partes más difíciles de este puesto es nombrar gente buena, estoy en eso evaluando algunas personas, evaluando. No he hablado con ninguna para el cargo de Fiscal Electoral, que en efecto está vacante desde la muerte del colega Dilio Arcia”, expresó Mulino.

El presidente explicó además que el anuncio oficial deberá esperar la conformación de la nueva comisión legislativa en la Asamblea Nacional, debido a que el nombramiento necesita pasar por el proceso de ratificación parlamentaria.

“Se anunciará eventualmente para conocimiento de todos, pero tendría que esperar un poco más para que se instale la nueva comisión en la Asamblea porque es un cargo que va a ratificación en la Asamblea”, añadió.

La vacante en la Fiscalía General Electoral surge en un momento políticamente sensible, tomando en cuenta la cercanía del próximo ciclo electoral. El funcionario que sea designado tendrá bajo su responsabilidad la supervisión de investigaciones relacionadas con delitos electorales, propaganda política, financiamiento de campañas y posibles irregularidades dentro del proceso electoral rumbo a 2029.

La Fiscalía Electoral mantiene un rol clave dentro del sistema democrático panameño, especialmente en periodos preelectorales, cuando aumentan las denuncias vinculadas con uso de recursos públicos, campañas anticipadas y actividades partidarias.