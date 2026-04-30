La larga espera para la culminación de una emblemática obra

Han pasado seis años desde que se dio la orden para la construcción del nuevo Hospital del Niño y aún faltan meses para que concluya. El ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, dijo que el próximo año se inaugurará la obra, pero sin precisar una fecha.

Una obra que tiene 14 años en marcha sin que se haya logrado concluir. Todo empezó el 14 de agosto de 2012; era martes. El entonces presidente de la República, Ricardo Martinelli, anunció la construcción del nuevo Hospital del Niño durante el acto de entrega de los terrenos que por más de un siglo ocupó la Embajada de Estados Unidos en la avenida Balboa.

La promesa del entonces mandatario fue que la construcción del centro hospitalario empezaría el año siguiente. El reclamo de un nuevo hospital, para entonces, ya era conocido por las constantes quejas de los médicos y del personal de salud que laboraba en el nosocomio, inaugurado en agosto de 1958 por el presidente Ernesto De La Guardia.

La promesa, durante la administración de Martinelli, solo fue eso. Después del acto, no se volvió a mover una piedra; solo se colocó un letrero en el que se anunciaba, en letras negras: “Aquí se construirá la nueva sede del Hospital del Niño”.

En la siguiente administración gubernamental de Juan Carlos Varela, el proyecto solo avanzó en la licitación, pero una serie de reclamos del proceso terminó por frenar el inicio de la obra.

En marzo de 2020, bajo la gestión del gobierno de Laurentino Cortizo, finalmente el proceso de licitación llegó a su fin al resolverse el último reclamo, pero llegó la pandemia, que paralizó todo y, una vez más, el nuevo Hospital del Niño debió esperar.

En medio de la pandemia, la construcción inició y ahora el ministro Boyd Galindo debe agregar una adenda al contrato y esperar 10 meses más. “El próximo año ya tendremos un hospital de primera clase”, dijo.

El ministro Boyd Galindo detalló algunas cualidades que tendrá el nuevo hospital, un edificio de 23 pisos: 463 camas, 17 quirófanos que podrán ser utilizados de manera simultánea y 116 consultorios.

Aunque el ministro no precisó una fecha para la inauguración, un comunicado de la Presidencia habla de diciembre de 2027. En otras palabras, el personal de salud, los médicos del hospital y la ciudadanía en general aún deben esperar un año y medio para ver el centro hospitalario funcionando.

Boyd Galindo era uno de los funcionarios que acompañó al presidente de la República, José Raúl Mulino, a recorrer, este jueves, víspera del Día Internacional del Trabajo, el proyecto que construye la empresa española Acciona.

“Vine a dialogar con los trabajadores comprometidos, porque en este lugar se atenderán sus hijos y nietos. Un hospital de primer nivel hecho con sus propias manos”, apuntó Mulino.

La obra representa una inversión de 705.8 millones de dólares. El contrato incluye el equipamiento y mantenimiento, además de la Maternidad del Hospital Santo Tomás y áreas anexas; la restauración de los jardines y la remodelación del edificio La Abeja.

La Presidencia, en un comunicado, ofreció más detalles del nuevo hospital. La torre abarca 89,518.5 metros cuadrados y contará con consulta externa, urgencias, hospitalización, radiología, fonoaudiología, banco de sangre, odontología, neonatología, laboratorios, cirugía, cuidados intensivos, terapia intensiva, medicina física, rehabilitación, sala de quemados, nefrología, sala de adolescentes, farmacia, morgue, clínica de investigación y departamento de biomedicina, entre otros.

“Esta obra resolverá un problema gigantesco, pues el viejo hospital ya no da para más. Panamá dará un gran paso regional al contar con una atención médica de primer mundo hecha por panameños”, manifestó el presidente.