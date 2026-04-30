Mulino: Bioetanol no será obligatorio por decreto; China reconoce arbitraje

El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó este jueves 30 de abril que se reunió con diputados antes que se anunciara la suspensión del proyecto de ley que establece el uso obligatorio del bioetanol. “Yo sí conversé con ellos (los diputados). Por supuesto que el tema me preocupaba porque el tema se sacó completamente del contexto técnico de este producto para llevarlo estrictamente al ámbito de la especulación y la maledicencia que ustedes conocen. Así que claro que conversé porque lo que se quería llevar un debate totalmente ajeno a si es bueno o es malo el proyecto y buscar confrontación”, declaró el mandatario. Al preguntarle si había planes de emitir un decreto u otra acción ejecutiva para aplicar la obligatoriedad del uso del etanol con las leyes que ya están vigentes respondió con un claro: “No”. “Es un tema de la Asamblea, ya verán más adelante si es propicio o no. Así que por lo pronto no va a haber etanol, con el consiguiente perjuicio a la enorme cantidad de empleos que esa industria hubiera generado para el país”, añadió Mulino. Recordó también que la iniciativa involucra inversiones multimillonarias que no se pueden hacer de un día para otro y que el proyecto brindaba la opción a los sembradores de caña de entrar a un nuevo mercado. “Se sacó de contexto y privó el bochinche, la maledicencia y la especulación”, lamentó. La Estrella de Panamá publicó esta semana los vínculos de distintas personas cercanas al gobierno o familiares de altos funcionarios gubernamentales en las principales empresas interesadas en el proyecto del bioetanol. El 27 de abril la Asamblea Nacional anunció que se suspendía la discusión del proyecto de Ley, luego de una reunión entre los jefes de las distintas bancadas legislativas. Tras el anuncio, varios diputados consultados citaron los vínculos del poder con el sector azucarero como una preocupación y afirmaron que “no existe el ambiente” para aprobar el proyecto.

Embarcaciones y China

El presidente habló también durante la conferencia de prensa de las tensiones con China, específicamente del aumento en las detenciones de embarcaciones con bandera panameña que calificó de haber aumentado “exponencialmente”, pero aclarando que es una realidad que no solo afecta a Panamá sino a múltiples países. Las tensiones con China aumentaron luego que el gobierno panameño ocupara los puertos de Cristobal y Balboa, tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justica al contrato que mantenía el Estado con Panama Ports, filial de la hongkonesa CK Hutchison. Desde entonces, el gobierno chino ha manifestado que apoya a la empresa CK Hutchison, la cual ha presentado acciones legales contra Panamá. También se registró un aumento en las detenciones de embarcaciones panameñas al que Panamá respondió con una ofensiva diplomática en conjunto con otros países pidiendo que no se afectara el comercio marítimo internacional. ”Los otros registros, sobre todo los dos que compiten con Panamá, tienen detenciones, pero muy, muy por debajo de las Panamá. Esto no es fortuito. Lleva intrínseco un mensaje político”, advirtió Mulino. “Yo tengo amigos navieros por todas partes del mundo y hay preocupación. No hay todavía decisiones adoptadas al respecto y mi deber es hacer lo propio como presidente de Panamá para que no abandonen el registro. Pero esto es un negocio, no es caridad.” El presidente reveló un avance importante en el diálogo con la potencia asiática. “Yo recibí esta mañana una comunicación del gobierno chino de altísimo nivel, a través de la embajadora, donde me satisface decir que admiten que esta es una controversia que está llevándose adelante en tribunales arbitrales en Estados Unidos, Nueva York específicamente, y que ahí tanto la empresa como el gobierno de Panamá se están defendiendo, argumentando todo el cúmulo de pruebas que tenemos para sostener una postura panameña justificada. Y celebro que ese mensaje venga acompañado de uno de llevar más tranquila la relación”, compartió el presidente. Mulino reiteró que Panamá no tiene un problema con China, sino que ha quedado en medio de una disputa geopolítica entre dos potencias. “No puedo voltear para un lado y decir que es Panamá el que tiene problemas con China. Es un problema coyuntural. Se usa una situación que no quieren entender para achacarnos a nosotros temas que tampoco son ciertos. Nosotros no hemos expropiado los puertos, ocupamos los puertos porque se quedaron sin contrato”, explicó. “Por eso actuamos como actuamos y se lo hemos explicado a las autoridades chinas. Pero sí debo decir que celebro el mensaje positivo y en lo que a mí respecta, yo no tengo ningún interés de escalar este problema con China”.

Partida discrecional

Otro tema clave al que se refirió el presidente es la partida discrecional. El diputado Luis Duke impulsa en la Asamblea Nacional un proyecto de Ley que ya fue aprobado en Primer Debate para eliminarla. Mulino defendió la partida, destacando que es utilizada para ayudar a personas con gastos médicos y otras necesidades pero solo después de un análisis objetivo caso por caso. “No hay palancas ni amigos. Hay datos objetivos y realidades urgentes por atender. Eso es lo que hacemos y lo vamos a seguir haciendo con racionalidad, transparencia y con empatía a quien realmente lo necesite”, concluyó.