Mulino: Bioetanol no será obligatorio por decreto; China reconoce arbitraje

El presidente habló también durante la conferencia de prensa de las tensiones con China, específicamente del aumento en las detenciones de embarcaciones con bandera panameña que calificó de haber aumentado 'exponencialmente', pero aclarando que es una realidad que no solo afecta a Panamá sino a múltiples países.Las tensiones con China aumentaron luego que el gobierno panameño ocupara los puertos de Cristobal y Balboa, tras el fallo de inconstitucionalidad de la Corte Suprema de Justica al contrato que mantenía el Estado con Panama Ports, filial de la hongkonesa CK Hutchison.Desde entonces, el gobierno chino ha manifestado que apoya a la empresa CK Hutchison, la cual ha presentado acciones legales contra Panamá. También se registró un aumento en las detenciones de embarcaciones panameñas al que Panamá respondió con una ofensiva diplomática en conjunto con otros países pidiendo que no se afectara el comercio marítimo internacional.'Los otros registros, sobre todo los dos que compiten con Panamá, tienen detenciones, pero muy, muy por debajo de las Panamá. Esto no es fortuito. Lleva intrínseco un mensaje político', advirtió Mulino. 'Yo tengo amigos navieros por todas partes del mundo y hay preocupación. No hay todavía decisiones adoptadas al respecto y mi deber es hacer lo propio como presidente de Panamá para que no abandonen el registro. Pero esto es un negocio, no es caridad.'El presidente reveló un avance importante en el diálogo con la potencia asiática.'Yo recibí esta mañana una comunicación del gobierno chino de altísimo nivel, a través de la embajadora, donde me satisface decir que admiten que esta es una controversia que está llevándose adelante en tribunales arbitrales en Estados Unidos, Nueva York específicamente, y que ahí tanto la empresa como el gobierno de Panamá se están defendiendo, argumentando todo el cúmulo de pruebas que tenemos para sostener una postura panameña justificada. Y celebro que ese mensaje venga acompañado de uno de llevar más tranquila la relación', compartió el presidente. Mulino reiteró que Panamá no tiene un problema con China, sino que ha quedado en medio de una disputa geopolítica entre dos potencias. 'No puedo voltear para un lado y decir que es Panamá el que tiene problemas con China. Es un problema coyuntural. Se usa una situación que no quieren entender para achacarnos a nosotros temas que tampoco son ciertos. Nosotros no hemos expropiado los puertos, ocupamos los puertos porque se quedaron sin contrato', explicó. 'Por eso actuamos como actuamos y se lo hemos explicado a las autoridades chinas. Pero sí debo decir que celebro el mensaje positivo y en lo que a mí respecta, yo no tengo ningún interés de escalar este problema con China'.