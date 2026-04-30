Chalecos vencidos, Minseg prepara licitación millonaria

El Ministerio de Seguridad (Minseg) prepara una licitación pública para la compra de unos 10 mil chalecos antibalas. Así lo confirmó el ministro de Seguridad, Frank Ábrego, durante una conferencia de prensa realizada este jueves 30 de abril.

El ministro precisó que actualmente la Policía Nacional cuenta con unos 5 mil chalecos, que tienen que “doblar” entre las unidades de turno.

“Todas las unidades que participan en operativos de alto nivel o peligrosidad tienen su chaleco antibala en disposición. Efectivamente, como en cualquier institución, hay equipo que ya está vencido”, reconoció Ábrego. “Precisamente estamos en conversación con el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) para en este año poder hacer la compra de más chalecos. Estamos hablando de comprar con efectividad 10,000 chalecos antibala debido precisamente a la subida del índice delincuencial”, acotó.

La Estrella de Panamá consultó al ministro luego de la conferencia sobre el tema. Detalló que por el momento no cuentan con los fondos y que se los solicitaron al MEF desde el año pasado. Adelantó que “fueron aprobados, falta únicamente que se nos ponga en línea”.

El tiempo de vida promedio de un chaleco antibalas es de 5 años, aunque su uso constante bajo condiciones difíciles puede hacer necesario su reemplazo antes. Este equipo puede ser la diferencia entre la vida y la muerte de muchos policiales y agentes de seguridad que se exponen constantemente a tiroteos u otras situaciones peligrosas que involucran armas de fuego durante el ejercicio de sus trabajos.

El precio de un chaleco antibalas varías dependiendo de las especificaciones, que para un miembro de la Fuerza Pública deben ser más exigentes que para un ciudadano común. Una búsqueda en las ofertas del mercado actual sitúan el precio entre 500 y 1,000 dólares para el nivel IIIA utilizado por patrulleros policiales y entre 1,000 y 2,000 dólares para uso táctico resistente a disparos de rifles.

Como no se ha subido aún la licitación, no se conocen las especificaciones de los chalecos que se quieren comprar, ni el precio de referencia. Sin embargo, una búsqueda por el portal de Panama Compra arroja información de compras anteriores. En 2022 el ministerio compró 70 chalecos tácticos balísticos nivel IIIA para el Servicio Nacional de Fronteras a un precio de 500 dólares por unidad.

Asumiendo un precio de 500 dólares, que está en el rango bajo para chalecos policiales, la licitación para 10 mil chalecos sería de por lo menos 5 millones de dólares.