Freno al aumento a las jubilaciones y reforma fiscal dominaron el último día legislativo

La Asamblea Nacional bajó el telón de su segundo periodo ordinario de sesiones con una mezcla de tensión política, advertencias económicas y cuentas pendientes que reflejan el complejo momento que atraviesa el país. El cierre legislativo de este 30 de abril estuvo marcado por temas que dominaron el debate político nacional: la suspensión del proyecto de ley 491 sobre jubilaciones, la presentación de la ley de sustancia económica impulsada por el Ministerio de Economía y Finanzas y el estancamiento de la reforma al reglamento interno del Legislativo. El momento más delicado de la sesión llegó cuando el pleno decidió suspender el tercer debate del proyecto de ley 491, que buscaba equiparar las pensiones de jubilados en 600 dólares mediante un cobro adicional de $1.50 por movimiento de contenedores de 20 pies. La iniciativa, presentada por la diputada Grace Hernández, avanzó rápidamente en segundo debate, pero chocó con la resistencia abierta del Ejecutivo y del sector marítimo. La diputada del Movimiento Otro Camino defendió la suspensión como una “pausa estratégica” para evitar que el presidente José Raúl Mulino vetara la norma y obligara a reiniciar todo el proceso legislativo. “No se podía actuar con el corazón, sino con inteligencia”, sostuvo Hernández ante el pleno. Mulino cuestionó públicamente que el proyecto avanzara sin consulta suficiente con actores clave como el Ministerio de Economía y Finanzas y la Autoridad Marítima de Panamá. Pese a la suspensión, el tema quedó políticamente vivo. Diputados de distintas bancadas aprovecharon el periodo de incidencias para insistir en nuevas fórmulas de financiamiento para los jubilados, incluyendo excedentes del Canal de Panamá, fondos marítimos, ahorros estatales y recortes en consultorías gubernamentales.

El MEF abre la batalla fiscal

Mientras el pleno discutía jubilaciones, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, abrió otro frente político al presentar el proyecto de ley sobre sustancia económica y rentas pasivas de fuente extranjera. Será el tema a debatir en las sesiones extraordinarias de la Asamblea Nacional. La iniciativa representa uno de los movimientos fiscales más importantes del Gobierno de Mulino desde el inicio de la administración. El proyecto busca reforzar el principio de territorialidad fiscal y exigir actividad económica real a determinadas estructuras multinacionales para mantener beneficios tributarios. Chapman defendió la propuesta como una respuesta obligada a las presiones internacionales y a la permanencia de Panamá en listas restrictivas de la Unión Europea. “Mantener esta situación conlleva riesgos crecientes para la reputación del país, restricciones a los flujos de inversión y obstáculos para la generación de empleo”, afirmó el ministro ante el pleno. El MEF apuesta a que la reforma permita mejorar la imagen internacional de Panamá y atraer inversión con presencia económica tangible, generación de empleo y valor agregado. Sin embargo, el proyecto también abre un debate político y empresarial complejo. Sectores económicos observan con cautela cualquier modificación al modelo tributario panameño, mientras el Gobierno insiste en que el país necesita alinearse con estándares internacionales para evitar mayores sanciones y aislamiento financiero. La importancia del proyecto quedó reflejada en el propio discurso de cierre del presidente de la Asamblea, Jorge Herrera, quien adelantó que las sesiones extraordinarias girarán principalmente alrededor de esta discusión fiscal.

El reglamento interno: la gran deuda pendiente