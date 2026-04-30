Freno al aumento a las jubilaciones y reforma fiscal dominaron el último día legislativo

El otro símbolo del cierre legislativo fue el reconocimiento público del fracaso parcial en la reforma al reglamento interno de la Asamblea.Herrera admitió que no logró llevar el proyecto al pleno pese a haberlo convertido en una de las principales promesas de su gestión.'Si me voy con una espina es precisamente no haberlo logrado', declaró.La reforma, aprobada únicamente en primer debate, buscaba modernizar procedimientos internos y responder a reclamos históricos de transparencia y funcionamiento legislativo.Herrera defendió que el retraso no obedeció a falta de voluntad política, sino a la intensa carga legislativa del periodo.El presidente del Legislativo destacó que durante estos meses se aprobaron 100 proyectos en tercer debate, de los cuales 44 ya son leyes de la República.También defendió cifras de productividad institucional: 129 sesiones plenarias, 95% de asistencia legislativa y más de 1,500 horas de trabajo en comisiones.Pero el reglamento interno terminó convertido en símbolo de los límites políticos de la nueva Asamblea.Aunque Herrera insistió en que continuará impulsándolo incluso fuera de la presidencia legislativa, el episodio dejó al descubierto las dificultades para construir consensos alrededor de reformas que afectan directamente el funcionamiento y poder interno del órgano legislativo.En su discurso de cierre, Herrera intentó proyectar una imagen de transformación institucional.Defendió una Asamblea 'más abierta', con transmisión pública de votaciones y mayor acceso ciudadano a la información legislativa.También destacó acercamientos diplomáticos internacionales, acuerdos de modernización tecnológica y relaciones más fluidas con el Ejecutivo.Sin embargo, el cierre dejó señales mixtas.La Asamblea logró mantener productividad legislativa y aprobar proyectos relevantes, pero terminó el periodo con reformas estructurales pendientes y bajo presión constante por temas sociales y económicos.El último día de sesiones mostró un Legislativo atrapado entre dos exigencias: responder a demandas populares inmediatas y, al mismo tiempo, sostener la estabilidad fiscal e institucional del país.Un último periodo de incidenciasEl periodo de incidencias también funcionó como termómetro político del país.Diputados oficialistas y de oposición utilizaron sus intervenciones para posicionar los temas que probablemente dominarán la próxima legislatura.La inseguridad en Panamá Norte ocupó buena parte de las intervenciones.Diputados denunciaron homicidios, deterioro urbano y falta de respuesta estatal en sectores como Las Cumbres, Chilibre y Caimitillo.El abastecimiento de agua potable reapareció como otro eje de preocupación nacional, con llamados para construir nuevas potabilizadoras y reducir la dependencia de la planta de Chilibre.También resurgieron denuncias sobre transparencia municipal, especialmente relacionadas con la Alcaldía de Arraiján.Las incidencias reflejaron un escenario político donde la presión ciudadana se concentra cada vez más en problemas concretos: seguridad, agua, jubilaciones, servicios públicos y transparencia.