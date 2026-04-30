Thomas Christiansen rompe el silencio sobre Kadir Barría: ‘Me ha gustado lo que he visto’

'Vamos a ver en que queda el tema de la suspensión, esperemos que se la quiten o quede en algo mínimo. Ya está otra vez sobre el terreno de juego, está jugando y hemos estado en comunicación. Hace pocos días hable con él, con el preparador físico de su club y estamos encima de él para mejorar esos números de partidos, de entrenamientos. La exigencia que él tiene con la selección no es la misma que está mostrando con el equipo. Los números son muy dispersos y queremos estar encima de eso', resaltó el entrenador de Panamá