Saprissa campeón: El papel determinante de Fidel Escobar y Tomás Rodríguez en la final de copa

Justamente cuando se cuestionaba la presencia de Tomás Rodríguez y Fidel Escobar en la lista final de convocados para Panamá en la Copa Mundial de la FIFA 2026, ambos panameños respondieron de manera positiva en la final del Torneo de Copa de Costa Rica con el Saprissa.

Ante el Sporting, el Saprissa se coronó con el título del Torneo de Copa con una sólida victoria de 3-1. Lo más importante de todo esto es que tanto Escobar como Rodríguez fueron piezas claves de este triunfo al poner su nombre en las anotaciones del club morado.

El zaguero panameño, quien venía de una larga inactividad, volvió al 11 titular del cuadro del Saprissa y lo hizo de manera magistral al anotar el 1-0 del encuentro tras un gran remate de media volea, luego de un tiro de esquina. Este gol significó el primero de la campaña para Escobar, además que ayudó en su confianza de cara a la recta final de la temporada del fútbol tico.

Por parte de Rodríguez, quien también venía fuertemente criticado por la prensa tica debido a su falta de gol, tuvo la oportunidad de silenciar todas esas críticas luego de anotar el 3-1 definitorio en el minuto 90+3. El delantero panameño ingresó de cambio en la segunda parte y tras una jugada fantástica en la que dejó en el suelo al portero luego de un remate, mandó el balón al fondo de las redes de manera placentera y certificar la victoria para los suyos. En su celebración, rompió en llanto en señal de toda la presión que venía soportando, sumado a las críticas en su contra por sus últimos partidos.

De hecho, tras el compromiso, el delantero de 27 años confirmó que efectivamente en los últimos días ha sentido enormemente una presión de cara al gol, así como también por su posible presencia con Panamá en el Mundial 2026. “Es de humanos sentir presión. Se que para cualquier futbolista del mundo es importante estar en una Copa del Mundo, es el sueño de todos los niños. Si tengo un poco de presión por estar ahí, pero más la presión la tenía por aportarle un poco más a la afición del Saprissa, a mis compañeros que confían en mí”, señaló Rodríguez tras el título. Añadió que cuando llegó a Costa Rica tenía el objetivo de sumar su primer trofeo en su carrera. “Tuve la oportunidad de entrar y marcar. Es mi primer título en mi carrera, cuando llegué al Saprissa dije que quería ganar aquí y estoy contento con el título”, precisó el delantero.

Quien también tuvo la oportunidad de hablar ante los medios fue Escobar, quien recordó que él “no tiene que mandar ningún mensaje” sobre su presencia o no en el Mundial 2026. “Respetuosamente yo no tengo que mandar ningún mensaje. Al final yo estoy trabajando en mi club y como dije yo tengo que coger ritmo en el club. Primero me tengo que dedicar al equipo, quienes estuvieron ahí en mi proceso, al igual que la selección y mi familia. Ya de aquí para delante veremos que pasa”, enfatizó Escobar.