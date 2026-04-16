Saprissa campeón: El papel determinante de Fidel Escobar y Tomás Rodríguez en la final de copa

Por parte de Rodríguez, quien también venía fuertemente criticado por la prensa tica debido a su falta de gol, tuvo la oportunidad de silenciar todas esas críticas luego de anotar el 3-1 definitorio en el minuto 90+3.El delantero panameño ingresó de cambio en la segunda parte y tras una jugada fantástica en la que dejó en el suelo al portero luego de un remate, mandó el balón al fondo de las redes de manera placentera y certificar la victoria para los suyos. En su celebración, rompió en llanto en señal de toda la presión que venía soportando, sumado a las críticas en su contra por sus últimos partidos.