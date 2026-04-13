Vuelve Fidel Escobar: Reaparece con Saprissa y lanza un mensaje directo al Mundial 2026

El calvario por fin terminó para Fidel Escobar. El defensor panameño de 31 años vio la luz al final del túnel y volvió a ver minutos con el Saprissa tras superar su lesión lumbar que lo tuvo marginado por casi cuatro meses de las canchas.

El camino no fue fácil, pero Escobar apostó todo para poder recuperarse y llegar a la parte final de la fase regular del torneo tico. Escobar ingresó a los 82 minutos en la derrota 1-2 del Saprissa ante el Municipal Liberia, siendo de esta manera el debut del panameño esta temporada.

A pesar de ser unos ocho escasos minutos los que disputó ante el Municipal Liberia, fueron suficientes para que el internacional con Panamá vaya recuperando poco a poco sus sensaciones dentro del terreno de juego.

Ante el Liberia, Escobar completó seis de siete pases intentados, recuperó tres balones y ganó un duelo aéreo.

A Escobar aún le quedan tres partidos, incluyendo el partido ante la Liga Deportiva Alajuelense, de la fase regular del certamen antes de que el Saprissa ingrese a los play-off.

Anteriormente, en entrevista con Teletica, Escobar se mostró feliz de haber regresado a los entrenamientos tras superar la lesión lumbar.

“La verdad, fue un proceso muy largo, pero al final me siento muy feliz. En lo personal me siento muy feliz porque después de tanto tiempo de no entrenar, de no estar con mis compañeros en el entrenamiento, en la cancha, fue un proceso muy largo. Pero al final, yo tengo una frase que siempre pongo, que digo, siempre fíjate tú mi Dios, porque es una frase mía”.

“Tengo que agradecer a toda la gente de Saprissa como los fisios, médico, siempre estuvieron ahí. También el doctor tuvo comunicación con el doctor de la Selección de Panamá. En lo personal agradecido con todo y también con mi esposa que tuvo un proceso también que mi familia lo vivió y era muy, muy dolido para mí verme llorar siempre en la noche”, llegó a destacar el panameño.