Panamá busca atraer inversión saudí y abrir nuevos mercados

Panamá reforzó su agenda comercial y de atracción de inversiones durante el primer día de la gira oficial del canciller Javier Martínez-Acha Vásquez en el Reino de Arabia Saudita, con reuniones de alto nivel enfocadas en comercio, logística y cooperación económica.

El jefe de la diplomacia panameña junto con el titular de Comercio e Industrias de Panamá, Julio Moltó ssostuvo encuentros con Majid A. Alkassabi, ministro de Comercio saudí, y con Ammar Nagadi, viceministro de Economía y Planificación, en los que presentó las ventajas estratégicas de Panamá como centro logístico y plataforma regional para el comercio internacional.

Durante las reuniones, Martínez-Acha Vásquez destacó la conectividad del país, el Canal de Panamá, la red portuaria y aérea, así como el marco legal que facilita la inversión extranjera. El objetivo, según informó la Cancillería, es atraer capital saudí y abrir nuevas oportunidades para la exportación de productos panameños hacia Medio Oriente.

La agenda incluyó el análisis de posibles áreas de cooperación en sectores como logística, infraestructura, comercio, servicios y alimentos, así como el interés de Panamá en fortalecer su presencia comercial en mercados no tradicionales.

Arabia Saudita es una de las principales economías del Medio Oriente y forma parte de la estrategia panameña de diversificación de mercados y socios comerciales, en un contexto de reconfiguración del comercio global.

La gira de la delegación panameña forma parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional por posicionar al país como un hub confiable para inversiones y comercio, aprovechando su ubicación geográfica y su rol en las cadenas de suministro internacionales.