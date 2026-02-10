Panamá busca atraer inversión saudí y abrir nuevos mercados

Panamá reforzó su agenda comercial y de atracción de inversiones durante el primer día de la gira oficial del canciller <b><a href="/tag/-/meta/javier-martinez-acha">Javier Martínez-Acha Vásquez</a></b> en el <b><a href="/tag/-/meta/arabia-saudita">Reino de Arabia Saudita</a></b>, con reuniones de alto nivel enfocadas en comercio, logística y cooperación económica.El jefe de la diplomacia panameña junto con el titular de Comercio e Industrias de Panamá, <b><a href="/tag/-/meta/julio-molto">Julio Moltó </a></b>ssostuvo encuentros con <b>Majid A. Alkassabi</b>, ministro de Comercio saudí, y con <b>Ammar Nagadi</b>, viceministro de Economía y Planificación, en los que presentó las ventajas estratégicas de Panamá como centro logístico y plataforma regional para el comercio internacional.Durante las reuniones, Martínez-Acha Vásquez destacó <b>la conectividad del país, el Canal de Panamá, la red portuaria y aérea, así como el marco legal que facilita la inversión extranjera</b>. El objetivo, según informó la Cancillería, es atraer capital saudí y abrir nuevas oportunidades para la exportación de productos panameños hacia Medio Oriente.La agenda incluyó el análisis de <b>posibles áreas de cooperación en sectores como logística, infraestructura, comercio, servicios y alimentos</b>, así como el interés de Panamá en fortalecer su presencia comercial en mercados no tradicionales.Arabia Saudita es una de las principales economías del Medio Oriente y forma parte de <b>la estrategia panameña de diversificación de mercados y socios comerciales</b>, en un contexto de reconfiguración del comercio global.La gira de la delegación panameña forma parte de los esfuerzos del Gobierno Nacional por posicionar al país como un <i>hub </i>confiable para inversiones y comercio, aprovechando su ubicación geográfica y su rol en las cadenas de suministro internacionales.