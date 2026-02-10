  1. Inicio
IMHPA alerta por lluvias persistentes y riesgo de inundaciones

Autoridades piden precaución por lluvias intensas, oleajes y radiación UV alta en Panamá.
Mileika Lasso
  • 10/02/2026 06:26
Este martes 10 de febrero, el IMHPA advierte sobre lluvias frecuentes en el Caribe Occidental y la Cordillera Central, con el consecuente riesgo de inundaciones y deslizamientos de tierra

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este martes 10 de febrero de 2026 se prevén lluvias frecuentes y de variada intensidad en el Caribe Occidental y la Cordillera Central, con potencial de acumulados significativos que podrían generar deslizamientos, inundaciones y crecidas de ríos, debido a la saturación de los suelos.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones más adversas se esperan en Veraguas norte, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro, donde las lluvias podrían extenderse desde horas de la mañana hasta la madrugada del día siguiente. En estas zonas, las autoridades recomiendan mantener especial vigilancia ante posibles emergencias.

Para Colón y Guna Yala, el IMHPA prevé lluvias ligeras ocasionales a lo largo del día, sin descartar episodios aislados de mayor intensidad.

En la vertiente del Pacífico, se esperan lluvias frecuentes a continuas sobre las tierras altas de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé, también con riesgo de acumulados importantes. En tanto, podrían registrarse chubascos aislados con tronadas en Chiriquí tierras bajas, Veraguas centro y Coclé norte, mientras que el resto de la región mantendría cielo entre despejado y parcialmente nublado.

Temperaturas y vientos

El informe meteorológico detalla que las temperaturas mínimas oscilarán entre 21 °C y 24.5 °C en tierras bajas, mientras que en zonas montañosas y la Cordillera Central podrían descender entre 7 °C y 16 °C.

Las temperaturas máximas se ubicarán entre 26 °C y 28 °C en el Caribe, y entre 28 °C y 33.5 °C en el Pacífico, siendo menores a 24 °C en áreas montañosas.

En cuanto a los vientos, se esperan condiciones ligeramente ventosas en el país, con velocidades de 15 a 30 km/h, predominando direcciones del noreste y noroeste.

Precaución en zonas marítimas y por radiación UV

El IMHPA también alertó sobre condiciones marítimas que requieren precaución, especialmente para embarcaciones livianas y bañistas. En el litoral Caribe se prevén oleajes entre 1.4 y 2.2 metros, mientras que en el Pacífico central y oriental las olas oscilarán entre 0.2 y 0.6 metros, con periodos largos. En el Pacífico occidental, las olas podrían alcanzar hasta 0.8 metros.

Adicionalmente, se pronostican índices de radiación UV-B muy altos a extremos en gran parte del país, excepto en el Caribe Occidental y tierras altas de Chiriquí, donde se esperan niveles moderados.

Ante este escenario, el IMHPA reiteró el llamado a seguir las recomendaciones del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), especialmente en comunidades vulnerables a inundaciones y deslizamientos.

