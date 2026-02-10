IMHPA alerta por lluvias persistentes y riesgo de inundaciones

El Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) informó que para este martes 10 de febrero de 2026 se prevén lluvias frecuentes y de variada intensidad en el Caribe Occidental y la Cordillera Central, con potencial de acumulados significativos que podrían generar deslizamientos, inundaciones y crecidas de ríos, debido a la saturación de los suelos.

De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones más adversas se esperan en Veraguas norte, la comarca Ngäbe Buglé y Bocas del Toro, donde las lluvias podrían extenderse desde horas de la mañana hasta la madrugada del día siguiente. En estas zonas, las autoridades recomiendan mantener especial vigilancia ante posibles emergencias.

Para Colón y Guna Yala, el IMHPA prevé lluvias ligeras ocasionales a lo largo del día, sin descartar episodios aislados de mayor intensidad.

En la vertiente del Pacífico, se esperan lluvias frecuentes a continuas sobre las tierras altas de Chiriquí y la comarca Ngäbe Buglé, también con riesgo de acumulados importantes. En tanto, podrían registrarse chubascos aislados con tronadas en Chiriquí tierras bajas, Veraguas centro y Coclé norte, mientras que el resto de la región mantendría cielo entre despejado y parcialmente nublado.