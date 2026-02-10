IMHPA alerta por lluvias persistentes y riesgo de inundaciones

El<b><a href="/tag/-/meta/imhpa-instituto-de-meteorologia-e-hidrologia-de-panama"> Instituto de Meteorología e Hidrología de Panamá (IMHPA) </a></b>informó que para este martes <b>10 de febrero</b> de 2026 se prevén <b>lluvias frecuentes y de variada intensidad</b> en el Caribe Occidental y la Cordillera Central, con potencial de acumulados significativos que podrían <b>generar deslizamientos, inundaciones y crecidas de ríos</b>, debido a la saturación de los suelos.De acuerdo con el pronóstico oficial, las condiciones más adversas se esperan en <b>Veraguas</b> norte, la comarca <b>Ngäbe Buglé </b>y<b> Bocas del Toro</b>, donde las lluvias podrían extenderse desde horas de la mañana hasta la madrugada del día siguiente. En estas zonas, las autoridades recomiendan mantener especial vigilancia ante posibles emergencias.Para <b>Colón </b>y<b> Guna Yala</b>, el IMHPA prevé lluvias ligeras ocasionales a lo largo del día, sin descartar episodios aislados de mayor intensidad.En la vertiente del Pacífico, se esperan lluvias frecuentes a continuas sobre las tierras altas de <b>Chiriquí</b> y la comarca <b>Ngäbe Buglé</b>, también con riesgo de acumulados importantes. En tanto, podrían registrarse chubascos aislados con tronadas en <b>Chiriquí</b> tierras bajas, <b>Veraguas </b>centro y <b>Coclé</b> norte, mientras que el resto de la región mantendría cielo entre despejado y parcialmente nublado.