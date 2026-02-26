Panamá formaliza invitación a México para unirse al Tratado de Neutralidad del Canal

La Ciudad de México fue sede de la reunión efectuada entre el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha reunió este jueves en la Ciudad de México con el Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, Juan Ramón de la Fuentes para abordar temas con relación a la promoción comercial y conectividad entre ambos países.

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se abordó temas bilaterales y multilaterales y aspectos donde convergen, como el Acuerdo de Asociación Estratégica, la Comisión de Asuntos de Cooperación y asuntos de las Naciones Unidas.

El canciller Martínez-Acha Vásquez aprovechó la ocasión para invitar a México a adhesión al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, siendo un hecho histórico para el país.

Sumado a ello, se invitó a México a participar en la 56ª Asamblea General de la OEA y en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico el cual se celebrará el próximo mes de junio.

En cuanto al canciller De La Fuente, felicitó a Panamá por el alto nivel de convocatoria y los resultados obtenidos en el segundo Foro Económico Latinoamericano y del Caribe, organizado el pasado mes de enero por la CAF.

En estos momentos el ministros Martínez-Acha se encuentra en México para participar en el Primer Encuentro de Embajadores Concurrentes en Panamá. El encuentro con los embajadores concurrentes reunirá a unos 15 representantes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de Panamá.