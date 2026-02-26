  1. Inicio
Panamá formaliza invitación a México para unirse al Tratado de Neutralidad del Canal

El ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha (izq.) y el Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, Juan Ramón de la Fuentes. Cedida
Jean-Paul Francis Botello
  • 26/02/2026 21:48
El ministro Martínez-Acha tuvo una reunión con el Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, Juan Ramón de la Fuentes, para definir los detalles

La Ciudad de México fue sede de la reunión efectuada entre el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha reunió este jueves en la Ciudad de México con el Secretario de Relaciones Exteriores de los Estados Unidos Mexicanos, Juan Ramón de la Fuentes para abordar temas con relación a la promoción comercial y conectividad entre ambos países.

Según el comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, se abordó temas bilaterales y multilaterales y aspectos donde convergen, como el Acuerdo de Asociación Estratégica, la Comisión de Asuntos de Cooperación y asuntos de las Naciones Unidas.

El canciller Martínez-Acha Vásquez aprovechó la ocasión para invitar a México a adhesión al Protocolo del Tratado de Neutralidad del Canal de Panamá, siendo un hecho histórico para el país.

Sumado a ello, se invitó a México a participar en la 56ª Asamblea General de la OEA y en la conmemoración del Bicentenario del Congreso Anfictiónico el cual se celebrará el próximo mes de junio.

En cuanto al canciller De La Fuente, felicitó a Panamá por el alto nivel de convocatoria y los resultados obtenidos en el segundo Foro Económico Latinoamericano y del Caribe, organizado el pasado mes de enero por la CAF.

En estos momentos el ministros Martínez-Acha se encuentra en México para participar en el Primer Encuentro de Embajadores Concurrentes en Panamá. El encuentro con los embajadores concurrentes reunirá a unos 15 representantes diplomáticos acreditados ante el Gobierno de Panamá.

