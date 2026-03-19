Agua gratis en combos: Asamblea aprueba en tercer debate ley que cambia las bebidas azucaradas en Panamá

Panamá da un paso clave hacia hábitos más saludables. El Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este jueves en tercer debate, con 40 votos a favor, el Proyecto de Ley 498, una iniciativa que permitirá a los consumidores sustituir las bebidas azucaradas por agua en los combos de comida rápida sin pagar cargos adicionales.La medida, que ahora queda a la espera de sanción, impacta directamente a restaurantes de comida rápida y franquicias, donde tradicionalmente los combos incluyen sodas u otras bebidas con alto contenido de azúcar.<b>¿Qué establece el Proyecto de Ley 498?</b>El proyecto aprobado en tercer debate introduce un cambio concreto en la forma en que se comercializan los combos:- El cliente podrá elegir agua como alternativa a bebidas azucaradas.- No se podrá cobrar un costo adicional por hacer el cambio.- La opción deberá estar disponible en los puntos de venta de comida rápida.Esta disposición busca incentivar decisiones más saludables sin afectar el bolsillo de los consumidores.<b>Un impulso a la salud pública</b>La aprobación en tercer debate se da en medio de crecientes preocupaciones por enfermedades asociadas al consumo excesivo de azúcar, como la obesidad, la diabetes y otros padecimientos crónicos.Con esta ley, Panamá se suma a tendencias internacionales que promueven la reducción del consumo de bebidas azucaradas, especialmente en entornos donde predominan las comidas rápidas.