Operativo migratorio en Panamá deja extranjeros citados por trabajar sin permisos

Agentes de la Unidad Migratoria de Acción de Campo del Servicio Nacional de Migración (SNM) mantiene activos los operativos “Vigilancia total” en distintos puntos del país.

Esos operativos forman parte de las acciones dirigidas por el SNM a reforzar la seguridad migratoria y verificar el cumplimiento de las normas establecidas en el territorio nacional.

Durante las diligencias realizadas este sábado 9 de mayo, inspectores migratorios verificaron a 45 ciudadanos extranjeros, detectando 10 incidencias administrativas relacionadas principalmente con faltas migratorias y laborales.

De acuerdo con el informe, ocho personas fueron citadas por ejercer actividades laborales sin contar con los permisos correspondientes. Entre los casos identificados figuran ciudadanos de nacionalidad nicaragüense, dominicana y colombiana.

Las autoridades también reportaron la citación de un ciudadano nicaragüense por mantener estadía irregular dentro del país.

Como parte del operativo, dos extranjeros fueron conducidos por agentes migratorias para continuar con los procedimientos correspondientes. Entre ellos se encuentra una mujer de nacionalidad nicaragüense en condición migratoria irregular, quien fue trasladada a la sede principal del SNM.

Asimismo, un ciudadano nicaragüense fue retenido para realizar verificaciones adicionales en los sistemas migratorios oficiales.