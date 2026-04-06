SNM reporta alto flujo migratorio en Semana Santa 2026 con más de 178 mil registros

Más de <b>178,000 movimientos migratorios</b>, junto con <b>3,163 verificaciones</b> y <b>156 incidencias detectadas</b>, reflejan la intensidad del flujo de viajeros y el alcance de los operativos de control durante la <b>Semana Santa 2026</b> en todo el país, según informó este lunes 6 de abril el <b>Servicio Nacional de Migración (SNM)</b>.En una nota de prensa, la autoridad migratoria detalló que se procesaron <b>178,573 trámites migratorios</b>, de los cuales <b>88,406 correspondieron a entradas</b> y <b>90,167 a salidas</b>, lo que confirma un comportamiento fluido en los puntos de control del SNM.El <b>flujo aéreo</b> fue la vía con mayor cantidad de desplazamientos durante el asueto de Semana Santa, con <b>77,048 entradas</b> y <b>78,080 salidas</b>. Le siguieron la <b>vía terrestre</b>, con <b>8,837 entradas</b> y <b>9,556 salidas</b>, y la <b>vía marítima</b>, con <b>2,521 entradas</b> y <b>2,531 salidas</b>.Asimismo, los operativos del SNM detectaron <b>156 incidencias</b>, principalmente por <b>ingreso irregular</b>, <b>estadía vencida</b> y <b>falta de permisos laborales</b>. Estas situaciones derivaron en la ejecución de <b>acciones migratorias</b> como <b>inadmisiones, devoluciones y citaciones</b>, entre otras medidas administrativas.En cuanto a las verificaciones, la mayor cantidad se registró en <b>Chiriquí (60)</b>, seguido del <b>área metropolitana de Panamá (20)</b>, <b>Bocas del Toro</b> y <b>Chepo (15 cada uno)</b>, <b>Veraguas (14)</b> y <b>Darién (11)</b>, además de otras zonas como <b>Herrera, Coclé, Colón y Los Santos</b>.Por otro lado, el SNM señaló que, pese al alto volumen de desplazamientos, los resultados de los operativos evidencian un <b>manejo ordenado</b> y un <b>control efectivo del flujo migratorio</b> en una de las temporadas más exigentes del año.El despliegue se realizó en el marco del <b>Plan Firmeza</b>, impulsado por el <b>Ministerio de Seguridad Pública</b>, bajo la dirección del ministro <b>Frank Ábrego</b>.