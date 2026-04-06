SNM reporta alto flujo migratorio en Semana Santa 2026 con más de 178 mil registros

Más de 178,000 movimientos migratorios, junto con 3,163 verificaciones y 156 incidencias detectadas, reflejan la intensidad del flujo de viajeros y el alcance de los operativos de control durante la Semana Santa 2026 en todo el país, según informó este lunes 6 de abril el Servicio Nacional de Migración (SNM).

En una nota de prensa, la autoridad migratoria detalló que se procesaron 178,573 trámites migratorios, de los cuales 88,406 correspondieron a entradas y 90,167 a salidas, lo que confirma un comportamiento fluido en los puntos de control del SNM.

El flujo aéreo fue la vía con mayor cantidad de desplazamientos durante el asueto de Semana Santa, con 77,048 entradas y 78,080 salidas. Le siguieron la vía terrestre, con 8,837 entradas y 9,556 salidas, y la vía marítima, con 2,521 entradas y 2,531 salidas.

Asimismo, los operativos del SNM detectaron 156 incidencias, principalmente por ingreso irregular, estadía vencida y falta de permisos laborales. Estas situaciones derivaron en la ejecución de acciones migratorias como inadmisiones, devoluciones y citaciones, entre otras medidas administrativas.

En cuanto a las verificaciones, la mayor cantidad se registró en Chiriquí (60), seguido del área metropolitana de Panamá (20), Bocas del Toro y Chepo (15 cada uno), Veraguas (14) y Darién (11), además de otras zonas como Herrera, Coclé, Colón y Los Santos.

Por otro lado, el SNM señaló que, pese al alto volumen de desplazamientos, los resultados de los operativos evidencian un manejo ordenado y un control efectivo del flujo migratorio en una de las temporadas más exigentes del año.

El despliegue se realizó en el marco del Plan Firmeza, impulsado por el Ministerio de Seguridad Pública, bajo la dirección del ministro Frank Ábrego.