Flexibilizan jornada educativa por situación en el Puente de las Américas

El Ministerio de Educación (Meduca) y la Universidad de Panamá (UP) anunciaron la flexibilización de la jornada educativa y administrativa para este martes 7 de abril, debido a las afectaciones en la movilidad en el Puente de las Américas.

La medida aplica para estudiantes, docentes, personal administrativo y funcionarios que residen o se trasladan desde la provincia de Panamá Oeste, una de las más impactadas por las dificultades de desplazamiento.

El Meduca informó que cada centro educativo debe adoptar las previsiones necesarias para garantizar la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje, con prioridad en la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar.

La institución también expresó sus condolencias a los familiares de la víctima del suceso ocurrido en las cercanías del puente.

Por su parte, el rector de la UP, Eduardo Flores, indicó que se implementan medidas de flexibilidad en los campus Octavio Méndez Pereira y Harmodio Arias Madrid. Se permite ajustar la hora de ingreso en la jornada matutina y autoriza la salida desde las 2:00 p.m. para el personal que reside en Panamá Oeste.

Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales para nuevas actualizaciones.