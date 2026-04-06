Flexibilizan jornada educativa por situación en el Puente de las Américas

El <b>Ministerio de Educación (Meduca)</b> y la<b> Universidad de Panamá (UP)</b> anunciaron la flexibilización de la jornada educativa y administrativa para este martes 7 de abril, debido a las afectaciones en la movilidad en el <b>Puente de las Américas</b>.La medida aplica para estudiantes, docentes, personal administrativo y funcionarios que residen o se trasladan desde la provincia de <b>Panamá Oeste</b>, una de las más impactadas por las dificultades de desplazamiento.El Meduca informó que cada centro educativo debe adoptar las previsiones necesarias para garantizar la continuidad del proceso enseñanza-aprendizaje, con prioridad en la seguridad y el bienestar de la comunidad escolar.La institución también expresó sus condolencias a los familiares de la víctima del suceso ocurrido en las cercanías del puente.Por su parte, el rector de la UP, <b><a href="/tag/-/meta/eduardo-flores-castro">Eduardo Flores</a></b>, indicó que se implementan medidas de flexibilidad en los campus Octavio Méndez Pereira y Harmodio Arias Madrid. Se permite ajustar la hora de ingreso en la jornada matutina y autoriza la salida desde las <b>2:00 p.m.</b> para el personal que reside en Panamá Oeste.Las autoridades exhortan a la población a mantenerse atenta a los canales oficiales para nuevas actualizaciones.