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Meduca alquilará centro temporal para estudiantes del Pinate

El Meduca se encuentra realizando trabajos para gestionar la movilización de los estudiantes.
El Meduca se encuentra realizando trabajos para gestionar la movilización de los estudiantes. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 23/03/2026 14:19
Esta medida se mantendrá mientras se realizan las adecuaciones necesarias y se instalan aulas modulares en el plantel.

La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro identificó un centro escolar que será alquilado de manera temporal para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del Colegio Elena Chávez de Pinate.

Según un comunicado del Ministerio de Educación (Meduca), esta medida se mantendrá mientras se realizan las adecuaciones necesarias y se instalan aulas modulares en el plantel.

Meduca subrayó que todas las decisiones adoptadas responden exclusivamente al bienestar de los estudiantes y al fortalecimiento del sistema educativo.

En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad a no dejarse influenciar por intereses políticos, económicos o comerciales ajenos al propósito educativo.

La institución reafirmó su compromiso de actuar con responsabilidad, transparencia y en estricto apego a la ley, priorizando siempre lo que más conviene a la formación académica de los estudiantes.

El caso del Colegio Elena Chávez de Pinate ha generado preocupación en la comunidad educativa de Juan Díaz, ya que el plantel permanece cerrado y los padres de familia exigen clases presenciales y la instalación urgente de aulas modulares.

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