Meduca alquilará centro temporal para estudiantes del Pinate

La Dirección Regional de Educación de Panamá Centro identificó un centro escolar que será alquilado de manera temporal para garantizar la continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del Colegio Elena Chávez de Pinate.

Según un comunicado del Ministerio de Educación (Meduca), esta medida se mantendrá mientras se realizan las adecuaciones necesarias y se instalan aulas modulares en el plantel.

Meduca subrayó que todas las decisiones adoptadas responden exclusivamente al bienestar de los estudiantes y al fortalecimiento del sistema educativo.

En ese sentido, hizo un llamado a la comunidad a no dejarse influenciar por intereses políticos, económicos o comerciales ajenos al propósito educativo.