Cerveza artesanal panameña destaca en reto del Mundial 2026

La industria de la cerveza artesanal de Panamá registró un hito de visibilidad internacional tras confirmarse la inclusión de un producto nacional en la tradicional colección mundialista del aficionado británico <b>Gus Hully</b>, de cara a la <b><a href="/tag/-/meta/copa-mundial-de-la-fifa">Copa Mundial de la FIFA 2026</a></b> que se celebrará en Canadá, México y Estados Unidos.Hully, seguidor del <b>Cheltenham Town</b> de la liga inglesa, completó el reto de conseguir una bebida de cada una de las <b>48 </b>naciones que competirán en la cita deportiva. En el caso de Panamá, el coleccionista seleccionó la cerveza<b> 'Bicho'</b>, producida por la microcervecería local Casa Bruja, ubicando al país junto a marcas históricas y globales del mercado cervecero.El reto, que inició en el <b>Mundial de Rusia 2018</b> con 32 selecciones y continuó en <b>Qatar 2022</b>, aumentó su nivel de complejidad para este año debido a la expansión del torneo a 48 equipos. Hully explicó que el proceso de adquisición requirió meses de logística y el apoyo de redes de contactos internacionales para superar las restricciones de importación y de inventario. <b>El aficionado consumirá cada botella o lata conforme su respectivo país quede eliminado de la competencia.</b>La publicación del inventario de bebidas superó las<b> 12.4 millones de visualizaciones </b>en la plataforma digital X (antes Twitter), generando una interacción masiva que colocó a la etiqueta artesanal panameña ante los ojos de una audiencia global.La inclusión de la bebida panameña representa un reconocimiento indirecto al crecimiento y la calidad del sector de microcervecerías en Panamá, el cual compite de forma independiente en un mercado históricamente dominado por conglomerados industriales tradicionales.Adicionalmente, la logística del coleccionista británico enfrentó desafíos culturales y normativos particulares para esta edición. Hully tuvo que gestionar la adquisición de bebidas malteadas sin contenido alcohólico procedentes de naciones de Oriente Medio como Arabia Saudita, Irán e Iraq, debido a las regulaciones de comercialización vigentes en dichos Estados.