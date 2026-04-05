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Panamá logra una nueva medalla de plata con Hillary Heron

La gimnasta panameña Hillary Heron
La gimnasta panameña Hillary Heron Redes Sociales
Por
Lourdes García Armuelles
  • 05/04/2026 17:11
La atleta se convirtió en la primera panameña en subir al podio de la Copa del Mundo de Gimnasia Artística 2026

Tras dos excelentes saltos, la gimnasta panameña Hillary Heron conquistó la Medalla de Plata en la Copa del Mundo de Gimnasia Artística 2026.

El primer salto de 13.133 y el segundo de 13.466 logrando en la sumatoria un puntaje de 13.499 logra alcanzar el segundo lugar en esta final por detrás de la atleta de España quien logró 13.533, informó la Federación Panameña de Gimnasia.

“Hillary sigue demostrando su alto nivel en esta Copa del Mundo posicionando a Panamá en lo más alto”, escribió la federación en sus redes sociales.

Añadió que “agradecemos el gran trabajo de sus entrenadores por que son parte de cada gran resultado de nuestras atletas”.

Con esta nuevo logro, Heron se convirte en la primera panameña en subir al podio en este prestigioso circuito internacional.

El torneo es una de las paradas clave de la Federación Internacional de Gimnasia (FIG) para sumar puntos en el escalafón mundial.

Para atletas como Heron, estos eventos sirven de fogueo tras su paso por los Juegos Olímpicos de París 2024 y de cara al Campeonato Mundial de Rotterdam en octubre de este año

El Cairo International Stadium se ha consolidado como la sede principal en África para este circuito, siendo esta la penúltima Copa del Mundo de la temporada actual.

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