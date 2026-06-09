Procuraduría investiga de oficio la muerte de tres privados de libertad en La Joyita

La Procuraduría General de la Nación reveló la tarde de este martes 9 de junio que mantiene una investigación de oficio por la muerte de tres reclusos registrada en el Centro Penitenciario La Joyita, durante una fuga masiva este lunes 1 de junio.

A través de un comunicado la Procuraduría, la entidad detalló que la investigación penal fue iniciada con el objetivo de esclarecer las circunstancias en las que ocurrieron los fallecimientos dentro del centro penitenciario y determinar las posibles responsabilidades que correspondan.

La Procuraduría explicó que la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana ha programado diversas diligencias como parte del proceso de este caso.

Estas acciones buscan recopilar evidencia, establecer cómo ocurrieron los hechos e identificar a las personas que pudieran estar vinculadas con las muertes.

Durante la fuga masiva además se registraron seis reclusos heridos y tres agentes de la Policía Nacional fueron lesionados.

Hasta el momento se han recapturados 175 reos y permanecen prófugos 20. La Policía Nacional ofrece mil dólares de recompensa por información de cada uno de los prófugos.