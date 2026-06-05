Faltan 29 prófugos de La Joyita, mientras autoridades confirman nuevas entregas sin dar cifras

<a href="/tag/-/meta/mingob-ministerio-de-gobierno">El Ministerio de Gobierno </a>confirmó la tarde de este viernes 5 de junio que varios de los privados de libertad que permanecían prófugos tras la fuga masiva registrada en el <a href="/tag/-/meta/centro-penitenciario-la-joyita">Centro Penitenciario La Joyita</a> se han estado entregando voluntariamente durante los operativos de búsqueda desplegados <a href="/tag/-/meta/distrito-de-chepo">en el distrito de Chepo</a> y otras zonas del país.Sin embargo, ni el <b>Ministerio de Gobierno</b> ni el <b>Sistema Penitenciario</b> precisaron cuántos reclusos se han presentado ante las autoridades desde que ocurrió la evasión al mediodía de este lunes 1 de junio.Las autoridades mantienen los operativos de búsqueda luego de la fuga de 195 privados de libertad ocurrida en La Joyita. Al momento de redactar esta noticia <b>La Estrella de Panamá</b> conoció que faltaban por recapturar 29 reclusos.Los operativos fueron supervisados por <a href="/tag/-/meta/dinoska-montalvo">la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo</a>, junto al director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, y el director del Servicio de Protección Institucional, Armando King.Desde las primeras horas del día, agentes del SPI y de la Policía Nacional realizaron recorridos en distintas comunidades de Chepo, donde se presume que aún permanecen algunos de los privados de libertad que escaparon de La Joyita.<b>Durante la jornada, Montalvo aseguró que las autoridades mantienen la búsqueda de los evadidos y afirmó que continúan localizando a quienes permanecen fuera del sistema penitenciario.</b>'Los estamos buscando y los estamos encontrando', expresó la ministra, quien además reiteró el llamado a los prófugos para que se entreguen y eviten enfrentar nuevas consecuencias judiciales.Por su parte, Torregroza informó que los privados de libertad recapturados ya se encuentran bajo custodia, aunque evitó revelar una cifra actualizada sobre las entregas o recapturas registradas durante las últimas horas.El funcionario también instó a quienes aún permanecen prófugos a entregarse en centros penitenciarios o estaciones policiales.'El tiempo está corriendo y esperamos por ustedes', manifestó.<b>Mientras tanto, el director del SPI señaló que las unidades de seguridad continuarán ejecutando la misión de localizar y recapturar a las personas que siguen fuera del sistema penitenciario.</b>