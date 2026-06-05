Faltan 29 prófugos de La Joyita, mientras autoridades confirman nuevas entregas sin dar cifras

El Ministerio de Gobierno confirmó la tarde de este viernes 5 de junio que varios de los privados de libertad que permanecían prófugos tras la fuga masiva registrada en el Centro Penitenciario La Joyita se han estado entregando voluntariamente durante los operativos de búsqueda desplegados en el distrito de Chepo y otras zonas del país.

Sin embargo, ni el Ministerio de Gobierno ni el Sistema Penitenciario precisaron cuántos reclusos se han presentado ante las autoridades desde que ocurrió la evasión al mediodía de este lunes 1 de junio.Las autoridades mantienen los operativos de búsqueda luego de la fuga de 195 privados de libertad ocurrida en La Joyita.

Al momento de redactar esta noticia La Estrella de Panamá conoció que faltaban por recapturar 29 reclusos.

Los operativos fueron supervisados por la ministra de Gobierno, Dinoska Montalvo, junto al director general del Sistema Penitenciario, Jorge Torregroza, y el director del Servicio de Protección Institucional, Armando King.

Desde las primeras horas del día, agentes del SPI y de la Policía Nacional realizaron recorridos en distintas comunidades de Chepo, donde se presume que aún permanecen algunos de los privados de libertad que escaparon de La Joyita.

Durante la jornada, Montalvo aseguró que las autoridades mantienen la búsqueda de los evadidos y afirmó que continúan localizando a quienes permanecen fuera del sistema penitenciario.

“Los estamos buscando y los estamos encontrando”, expresó la ministra, quien además reiteró el llamado a los prófugos para que se entreguen y eviten enfrentar nuevas consecuencias judiciales.

Por su parte, Torregroza informó que los privados de libertad recapturados ya se encuentran bajo custodia, aunque evitó revelar una cifra actualizada sobre las entregas o recapturas registradas durante las últimas horas.

El funcionario también instó a quienes aún permanecen prófugos a entregarse en centros penitenciarios o estaciones policiales.

“El tiempo está corriendo y esperamos por ustedes”, manifestó.

Mientras tanto, el director del SPI señaló que las unidades de seguridad continuarán ejecutando la misión de localizar y recapturar a las personas que siguen fuera del sistema penitenciario.